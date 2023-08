Itália volta atrás com imposto bancário desastroso – JUORNO.it

O consumo de mussarela de búfala DOP da Campânia tornou-se “o dia todo”, com 20% dos italianos que, segundo uma pesquisa recente da Nomisma, estão prontos para comê-la pela manhã, no café da manhã, até como aperitivo com os amigos. A versatilidade do produto, como afirma o Consórcio de Proteção, permite dobrar as oportunidades de consumo, mas ainda existem muitos falsos mitos sobre essa produção que é o “ouro branco” do centro-sul da Itália. Por exemplo, em termos de valor nutritivo, a mussarela de búfala DOP da Campania é facilmente digerível, tem baixo teor de lactose e é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico, acompanhada de uma ingestão moderada de gorduras totais e ácidos graxos saturados.

Em termos de qualidade do colesterol presente, a mozarela de búfala da Campânia revela-se um alimento ideal: de facto, a percentagem por 100 gramas do produto não ultrapassa os 50/60 miligramas (face à quantidade máxima recomendada pela Organização de Saúde de 300 mg / dia) e é ainda menos de carne e ovos. Com cerca de 280 calorias por 100 gramas de produto, a mussarela de búfala da Campânia contém menos calorias do que outros tipos de queijo. Além disso, o queijo mussarela de búfala DOP Campania pode ser consumido com segurança mesmo durante a gravidez e durante a amamentação, graças ao seu processo de fabricação especial. Na verdade, é feito de leite de búfala fresco produzido localmente, que é processado 60 horas após a ordenha pasteurizado ou pasteurizado. O tratamento térmico pelo qual o leite é submetido é capaz de decompor qualquer bactéria, eliminando assim o risco de infecção da mãe e do feto com toxoplasmose ou listeria. A ingestão moderada de calorias e a presença muito baixa de açúcares também tornam os alimentos DOP adequados para pessoas com diabetes.

Mesmo quem é intolerante à lactose, ou seja, incapaz de digerir o açúcar do leite devido à diminuição da enzima lactase, responsável pela digestão do dissacarídeo, não deve ter medo de comê-lo: a mussarela de búfala da Campania Dob contém, na verdade, uma quantidade muito grande e tem baixo teor de lactose. , apenas 0,4%. Além disso, também existe uma versão totalmente gratuita no mercado. Para os atletas, a mussarela de búfala da Campania Dob é apreciada acima de tudo por ser rica em proteínas de alto valor biológico, que ajudam a construir e aumentar a massa muscular.

Além disso, contém grande quantidade de potássio, útil para a recuperação física após esforços intensos, e vitaminas como as vitaminas A, D e E, importantes para a absorção de cálcio e proteção das membranas celulares. Já para os idosos, é recomendado o uso porque contém alto percentual de cálcio, o que ajuda a prevenir a osteoporose, doença muito comum, principalmente entre as mulheres. Além disso, o cálcio da mussarela de búfala da Campania é altamente biodisponível, ao contrário do encontrado em suplementos nutricionais, e a mussarela também contém outros micronutrientes importantes, como zinco, selênio e vitaminas A e E.