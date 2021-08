Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (4 de agosto de 2021)

Melhora positiva para a Poste Italiane, após a publicação dos resultados do semestre. Oferece estilizantes fortes. Acima da paridade IntesaSanpaolo após meio ano

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o histórico dos principais mercados financeiros europeus progressão fracionáriameio da sessão.

às 13,35 FTSEMib subiu 0,34% para 25.443 pontos, enquanto FTSE Italia todos participaram Ele obteve 0,31%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,03%) e para A estrela da FTSE Italia (+ 0,44%).

a Bitcoin Ele relatou mais de $ 38.000 (pouco mais de € 32.000).

Ele Ela Espalhar Btp bond Caiu menos de 105 pontos.

EU ‘euro Ele está um pouco acima de $ 1.185.

progresso forte Stilants (+ 2,32% 17.458 euros). Alguns bancos de investimento elevaram o preço-alvo da gigante automobilística, após divulgar os resultados do primeiro semestre de 2021.

Poucas ideias entre os títulos do setor bancário.

em altura parcial Intesa San Paulo (+ 0,58% a 2,34 euros). O instituto liderado por Carlo Messina me informou Resultados financeiros para os primeiros seis meses de 2021O que, de acordo com a administração, está totalmente em linha com a meta de alcançar um lucro líquido para o ano de pelo menos 4 bilhões de euros. O IntesaSanpaolo também atualizou a política de dividendos: o Conselho de Administração do Banco propôs uma distribuição em dinheiro da reserva extraordinária, com base nos resultados de 2020, com um valor unitário de 0,0996 euros, bem como um dividendo provisório 2022 (relativo a 2021 . ano fiscal) igual a 0,0721 euros por ação.

Saipem Diminuiu 0,43% para 1.948 euros. A Moody’s afirmou o rating da dívida de longo prazo da Saipem, que foi fixado em “Ba2”, mas deteriorou a perspectiva, passando de “estável” para “negativo”. Especialistas relataram que a lucratividade do grupo no segundo trimestre foi menor do que o esperado.

Entonação positiva para Correio italiano (+ 0,54% € 11.185). O grupo anunciou os resultados económico-financeiros do primeiro semestre de 2021, período que terminou com uma melhoria significativa da receita e da rentabilidade. Os resultados do segundo trimestre ficaram acima do consenso dos analistas.

No caso de regressão parcial, Nexium (-0,4% a 17,63 euros). A empresa anunciou a assinatura de um acordo inicial com a Alpha Services and Holdings com o objetivo de criar uma parceria estratégica de longo prazo em serviços de aceitação de pagamento na Grécia.

Na AIM Italia, concentre-se em Nusco Porte e Omer, No dia da ordenação na Piazza Avari. As notas foram fixadas em € 1,2 e € 3,4, respetivamente. Nusco Porte registrou um salto de 6,65% para 1,2798 euros, enquanto o OMER subiu 2,65% para 3,49 euros.