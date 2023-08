A partir de hoje, BOT com rendimento de 3,8% no secundário pode ser adquirido por particulares

Por algum motivo, você não conseguiu comprar o BOT de agosto de 2024 leiloado ontem pelo Departamento do Tesouro? Isso pode significar uma perdaRendimento atraente de 3,82% Que a referida lei do Tesouro teve sucesso em relutância. No entanto, seria uma pena, porque retornos como os propostos pelo BOT de 12 meses divulgado ontem pelo MEF logo serão apenas uma memória distante.

Então, o que você faz se puder participar das emissões de ontem? A única solução é realmente esperar pelo próximo leilão de BOT que não acontecerá antes de 24 de agosto de qualquer maneira? Aliás, nada está perdido porque a partir de hoje você poderá comprar um BOT que gera 3,83% de quem participou do leilão ontem comprando do estado. E por falar em participação, a procura foi muito elevada com encomendas no valor de 10,57 mil milhões de euros contra um montante de 8 mil milhões ofertado.

BOT LISTADO EM AGOSTO DE 2024 COM ESTE CÓDIGO ISIN

Código ISIN para a compra do BOT de agosto de 2024 no mercado secundário da Bolsa de Valores Italiana

Para comprar bots existem duas formas disponíveis: A primeira é comprar em leilão. Na prática, o poupador (na verdade, operando por meio de um intermediário autorizado a praticar a colocação) compra diretamente do Estado. O MEF é a contraparte apenas no dia do leilão e pelo mesmo horário.

A segunda maneira é comprar de outros investidores No mercado de títulos eletrônicos regulado e administrado pela Bolsa de Valores Italiana. Nesse sentido, falamos em comprar no mercado secundário justamente para diferenciá-lo da compra em leilão ou no mercado primário.

Bem, a partir de hoje, o BOT que rende 3,8% pode ser comprado no MOC. De acordo com o regulamento, a listagem do BOT em agosto de 2024 no MOT começou em 11 de agosto, um dia após o leilão.

Necessário para rastrear ações (disponível durante o horário normal de negociação) Consulte ISIN IT0005559817. Ao inserir este código na barra de pesquisa do site da Borsa Italiana, você insere o arquivo BOT Zc Ag24 A Eur.

Lembramos que por se tratar de um título do Tesouro, não há cupom e o rendimento é determinado simplesmente pela diferença entre o preço no vencimento e o preço de compra.

De qualquer forma, dado o próprio horizonte de tempo, é sempre bom Compare robôs com outras soluções de investimento. Se procura uma solução personalizada para os seus investimentos, pode considerar a Moneyfarm Asset Management (empresa 100% italiana) com a qual poderá proteger e valorizar o seu capital ao longo do tempo, identificando a carteira de investimentos mais eficaz para atingir os seus objetivos ( no site da Moneyfarm para mais informações). Não há restrições na gestão de ativos Moneyfarm. Além disso, o consultor está sempre à sua disposição.

Quais são as condições para adquirir o BOT 2024 no ensino médio

Existem algumas regras a ter em conta Compre robôs no mercado secundário. Em primeiro lugar, você precisa de uma conta de depósito de títulos com um corretor (por exemplo, seu banco ou agência postal). Além disso, a categoria mínima é de 1.000 euros (equivalente ao valor previsto para compra em leilão). Comissões são aplicadas na compra que variam de acordo com a corretora escolhida. Além disso, também há impostos a considerar que, pelo menos por enquanto, permanecem nos suaves 12,5% (mesmo que alguém esteja pressionando para que seja aumentado).

Finalmente, você deve ter em mente que está comprando um BOT no mercado secundário Não o obriga a mantê-lo até agosto de 2024. Aliás, sempre é possível vender BOTs antes do vencimento, justamente porque um processo desse tipo tem seus prós e contras. Aqui está o que fazer é avaliar tudo.

Você está interessado em robôs? Mantenha-se atualizado com as notícias e siga as análises Inscreva-se no nosso canal do Telegram