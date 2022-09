Diesel e gasolina, porque o custo do diesel é superior ao custo do meio ambiente

por um tempo agora preço do diesel Foi superado por Gás. Mesmo que estejam diminuindo em ambos os combustíveis em pesquisas recentes, os preços médios que as operadoras cobraram ontem nosMonitor de preços subordinar Ministério do Desenvolvimento Econômico Eles dizem que os custos de gasolina de autoatendimento 1726 EUR/Lenquanto o diesel chegou 1830 EUR/L. E mais uma vez: o combustível que é servido em altura 1869 EUR/L. enquanto o diesel em 1971 EUR/L . Por que o preço do diesel superou o preço do verde? Cláudio SpinacciPresidenteConsórcio de Mobilidade EnergéticaEle explica aquele dia em uma entrevista com mensageiro.

Aquecimento, produção de energia e custo do petróleo

Em primeiro lugar, esse fenômeno não é novo: geralmente nesta parte do ano Demanda de gasolina Quanto à mobilidade privada, ela tende a ser menor. Enquanto isso aumenta o diesel porque também é usado aquecimento e a Geração da eletricidade. “Ninguém percebeu ainda porque a diferença de preço entre os dois produtores pode chegar a 3-4 centavos de euro por litro a favor do gasóleo, compensado por mais de 11 centavos a menos em impostos especiais de consumo que afetam este produto”, diz espinafre. enquanto hoje diferencial Entre os produtores ignoram 20 centavos de euro por litro: “Esta situação surgiu devido à baixa disponibilidade de gasóleo e devido em grande parte à falta de importações russas, das quais a Europa depende há cerca de 30% das necessidades dela. Nós estamos falando sobre 25 milhões de toneladas por ano“.

Além disso, a corrida de compras para combater o período de inverno já começou. E isso, explica espinafre, porque rumores de apagões ou racionamento de gás levaram a previsões de uso industrial. É por isso que as tensões internacionais acabam se concentrando neles preço do diesel. mas segundo cabeça da UNEM Não precisa se preocupar com suprimentos: “Ainda podemos contar com a indústria de refino. Conseguiremos atender a demanda local e reduzir o impacto nos preços. que, de facto, a nível industrial (ou seja, tributação líquida) em média anual inferior a 4 cêntimos por litro sobre a zona euro.

Sanções ao petróleo russo

Espinafre, no entanto, lembre-se de começar com 5 de dezembro o Penalidades no petróleo russo. e a refinaria yasab A partir de priolo riscos de fechamento. Nesse caso, segundo Spinaci, poderíamos ter um problema de produção: “yasab Representar 20% da capacidade de produção italiana. É um grande produtor de diesel. Neste ponto, pode surgir um problema de disponibilidade. A Refinaria Priolo é uma empresa italiana controlada pela empresa suíça Litasco SAQue, por sua vez, é controlado pelos russos Lukoil. “Acho que o mais urgente é garantir a continuidade operacional da empresa. Um esclarecimento oficial de que não é uma empresa sancionada e dotando-a das garantias financeiras necessárias para poder voltar a trabalhar no mercado global de petróleo bruto. Os negócios continuam sem a necessidade de usar petróleo bruto russo. Mas no momento nada disso se traduziu em ações tangíveis.”

