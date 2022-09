O mercado de aluguel na Itália está pronto para explodir

A economia global está passando pela maior mudança da última década: um aumento na inflação e o aumento do custo de energia e de vida estão afetando o poder de compra das famílias. Mesmo no mercado imobiliário, com taxas de hipoteca crescentes e custos de construção reduzindo a construção de novos edifícios, a oferta de soluções de habitação de longa duração na cidade é muito limitada. Todos esses fatores contribuem para a promoção de investimentos em aluguel unifamiliar (o chamado aluguel unifamiliar – SFR), setor que atrai muito capital.

Nos Estados Unidos, os fundos de investimento social são uma classe de ativos em rápido crescimento, com pelo menos US$ 45 bilhões em capital comprometido em 2021 por investidores institucionais, gestores, REITs e bancos de investimento1. Principais players – como Blackstone (Invitation Homes) e Colony Starwood Homes and American Homes 4 Rent – Adquira e ofereça centenas de milhares de casas como uma solução confiável de aluguel de longo prazo.

Na Itália e no Mediterrâneo, onde a propriedade da casa própria é um fenômeno mais comum do que no resto do continente, onde 70% dos imóveis são de propriedade, a porcentagem de imóveis pertencentes a um administrador de aluguel profissional está bem abaixo de 10% do real disponível estoque imobiliário. Isso leva a uma escassez particularmente significativa de soluções imobiliárias de alta qualidade para aluguel de longo prazo.

Especificamente para interceptar as perspectivas de crescimento e antecipando o mercado em evolução, a Casafari, a maior rede imobiliária da Europa, lançou um novo serviço importante: o SFR Portfolio Investment and Management Program em nome da Capital Partners, comprometido em fornecer soluções de aluguer a longo prazo para apartamentos em locais estratégicos em toda a Europa.

A Casafari possui o maior e mais completo banco de dados imobiliários do continente e pode oferecer muitas vantagens na gestão do fluxo das negociações. Além disso, para agilizar o processo de compra de imóveis e assinatura de contratos, mantendo um alto nível de monitoramento de conformidade, a Casafari também desenvolveu o Casafari ALPHA, um novo sistema de gestão de negociação de imóveis, a fim de se posicionar como uma forma exclusiva de compra rápida imóveis em grande escala.

Neste contexto, a Casafari reforçou a sua equipa de gestão com investidores experientes e operadores imobiliários com profundo conhecimento do setor da habitação para arrendamento e do mercado local:

● Litaliano Carlo Magnoni, Novo Head of Capital Markets da Casafari, Anteriormente responsável pelas aquisições da Stoneweg para Itália e Portugal, Membro do Conselho de Administração e Diretor de Empresas de Investimento Residencial em Carlyle, Espanha e consultor de várias empresas imobiliárias, com vinte anos de experiência em investimentos imobiliários e uma carreira corporativa Começou em Blackstone.

● Tiffany Yu, New Head of Real Estate da Casafari, com experiência bancária e financeira regulamentada (Credit Suisse, JP Morgan) ingressou na Round Hill Capital, onde foi Co-Chairman dos segmentos comerciais, e tem muitos anos de experiência na construção de os portfólios de aluguel de imóveis da empresa na Europa Ocidental.

● Javier Vidal, o novo CFO da Casafari, vem da Stoneweg, onde se concentrou em investimentos imobiliários europeus, com ampla experiência em private equity e venture capital, bem como em finanças, fusões e aquisições corporativas e direito imobiliário (Seaya Ventures, Realza Capital, Moody’s Investors Service, Ura Menndez).

Estamos muito satisfeitos em receber Tiffany, Javier e Carlo, que se juntaram a nós nos últimos meses, demonstrando nosso compromisso em mesclar a profunda experiência imobiliária institucional com os benefícios de nossa tecnologia e dados, para alcançar inovação real e impacto positivo. No Setor SFR comenta Nils Henning, CEO e cofundador da Casafari.

O mercado de aluguel de imóveis na Itália ainda é muito pequeno e fragmentado, muitas vezes administrado com profissionalismo desorganizado. Mas a situação deve mudar rapidamente, já nos próximos dois anos, explica Carlo Magnoni, novo chefe de mercado de capitais da Casafari. Alimentada pelo maior e mais atualizado banco de dados imobiliário da Europa, bem como pela sólida experiência de seu pessoal, a Casafari apresenta-se como um corretor ilustrativo para fornecer soluções confiáveis ​​e rentáveis ​​aos investidores em um momento crucial para a Itália, posicionando como a corretora líder e imediatamente aproveitando todas as oportunidades de desenvolvimento de mercado que prevemos, explodindo em breve, como no norte da Europa e nos Estados Unidos.

***

A CASAFARI, a única rede imobiliária transfronteiriça independente na Europa, conecta mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário através da funcionalidade MLS e de um banco de dados imobiliário abrangente que abrange todas as classes de ativos na Itália, França, Espanha, Portugal e Alemanha. A CASAFARI desenvolveu aplicativos customizados, como pesquisa de dados, análise comparativa de mercado, análise de mercado e alimentação diária de dados, além de uma divisão de soluções de portfólio para atender às necessidades de investidores imobiliários institucionais. A empresa possui tecnologia proprietária de aprendizado de máquina e processos com uso intensivo de dados para indexar, limpar, categorizar e combinar duplicatas de milhões de listagens de propriedades de milhares de sites em diferentes idiomas. Desde o seu lançamento em 2018, a CASAFARI conquistou grandes clientes de marcas como Sotheby’s International Realty, Century21, Coldwell Banker, RE/MAX franchising, JLL, Savills, Fine & Country, Engel & Voelkers, Keller Williams e grandes investidores e desenvolvedores institucionais como Stoneweg e Kronos e Vanguard e Vic Properties.

Materiais de imprensa e fotos estão disponíveis no link do Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1xiAgUyl4jUOnau1ve-sC0IzbqHlUbYCe