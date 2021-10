“A recuperação está em perigo, o otimismo é muito fácil. Cuidado com as dívidas”

Milão – “Depois da recuperação deste ano e de 2022, o que nos leva a concluir que vamos crescer a uma taxa de 2% ao ano? Vejo um otimismo muito fácil.” Tito Boeri, ex-chefe do INPS, em entrevista ao jornal La Stampa pediu ao governo que seja cauteloso a partir da próxima lei orçamentária “porque, dada a aceleração da inflação nos Estados Unidos e Alemanha e o alto nível de nossa dívida, se o Fed e o Banco Central Europeu mudarem a política monetária, eles podem. Estamos com grandes problemas. ” Falando sobre reformas, de impostos a pensões, Boerey disse que é “hora de colocá-los em movimento, em vez de planejá-los de forma abstrata”.

O ex-chefe do INPS acredita que “a recuperação da nossa economia se deve ao fato de o governo ter feito um excelente trabalho na campanha de vacinação, o que reduziu significativamente o risco de uma nova epidemia. Claro, quando as causas da crise são removidos – saúde, não econômica – a economia vai retomar de New. Mas eu não entendo por que a economia italiana deve agora se estabelecer em taxas de crescimento de longo prazo de mais de 2%, enquanto antes da crise 1% era uma miragem. ”

Então, quando questionado sobre o que ele teme, ele respondeu: “O Banco Central Europeu deve calibrar a política monetária em toda a zona do euro. Hoje há uma inflação alta em muitos países da região, começando pela Alemanha e ninguém sabe quanto tempo vai durar. É É verdade que há credibilidade Draghi internacional e o contributo da próxima geração da União Europeia, mas até agora o que tem mantido os custos da nossa dívida pública baixos foram, sobretudo, as aquisições maciças do Banco Central Europeu (que hoje detém quase 30% da a dívida) .Se a política monetária mudar, dado o elevado nível de endividamento que alcançámos, será muito problemático para nós. Entre outras coisas, decidimos tirar o máximo partido dos empréstimos da próxima geração da União Europeia: outros países menos endividados do que nós, como Espanha e Portugal, apenas participaram do apoio, evitando o aumento da dívida. Veremos a lei do orçamento, mas a intenção parece ser utilizar os recursos disponíveis com despesas inferiores esperado em 2021 para financiar gastos adicionais em vez de reduzir a dívida. Concordo que devemos continuar com políticas expansionistas, mas também devemos ter muito cuidado “

(Labris)