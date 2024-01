Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 30 de janeiro de 2024

Saipem perde mais de 10%. Generali no mesmo nível após os indicadores do Investor Day. As ações do setor bancário sobem.

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles registram progresso parcial. 10h45 Ftsimibe Ganhou 0,3%, para 30.325 pontos, enquanto subiu FTSE Itália todas as ações subiu 0,29%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,23%) e Índice FTSE Itália Star (+0,01%). o Bitcoin Aproximou-se dos 43.500 dólares (cerca de 40.000 euros). o Spread de títulos Btp Fica abaixo dos 150 pontos, com o rendimento do título BTP de 10 anos voltando para 3,75%. para'euro Permanece acima de US$ 1,08. As ações da Saipem caíram 10,6% para 1,3565 euros. em geral Sobe 0,05% para 20,53 euros. A gigante dos seguros atualizou a comunidade financeira sobre a implementação do plano estratégico “Life Partner 24: Driving Growth”. Asad Trieste confirmou que está no caminho certo para atingir todos os principais objetivos financeiros do plano. Além disso, a Generali decidiu propor à próxima assembleia geral de abril um plano de recompra de ações no valor de 500 milhões de euros, com início em 2024. Ações do setor bancário sobem. Desempenho positivo para Banco BBR (+1,24%) e Intesa São Paulo (+1,17%).



“Guru de comida típica. Solucionador de problemas. Praticante de cerveja dedicado. Leitor profissional. Baconaholic.”