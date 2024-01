Mercados de ações hoje, 30 de janeiro. A União Europeia fechou em alta após os dados do PIB. UPS corta 12 mil empregos

Listas de preços positivas da UE após dados macro

Os mercados bolsistas europeus subiram após a divulgação dos dados de crescimento do PIB de algumas das principais economias. Elementos úteis para as próximas avaliações do BCE sobre cortes nas taxas de juro. Por outro lado, os rendimentos das obrigações governamentais registaram pouca variação, uma vez que os investidores aguardam com expectativa os próximos passos da Fed. O impacto das tensões geopolíticas, especialmente no Médio Oriente, também ganhou destaque. No plano cambial, o euro caiu para 1,0826 em relação ao dólar. O índice Stoxx 600 subiu 0,3%. Madrid (+0,7%), Londres (+0,5%) e Paris (+0,2%) estão a crescer. Frankfurt movimentou-se ligeiramente (+0,07%), com o PIB da Alemanha a cair 0,3% em 2023. As principais bolsas de valores apoiam o sector das TI (+0,6%), em linha com o desempenho do dia anterior para Wall Street. Os sectores financeiros (+0,5%) assumem a liderança na medida em que procuram gerar maiores receitas num contexto de taxas de juro muito elevadas. Os bancos subiram (+0,6%), acompanhando as contas do espanhol BBVA (+3,5%) que terminou 2023 com lucros superiores a 8 mil milhões de euros. Energia avança (+0,3%), com petróleo em alta. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,4%, para US$ 77,1 por barril, e o petróleo Brent subiu 0,3%, para US$ 82,7. Os serviços públicos foram positivos (+0,2%), com o preço do gás a subir 0,2% para 28,1 euros por MWh. Os preços dos automóveis oscilaram ligeiramente (-0,01%), com a Volkswagen a cair 0,5% devido às dúvidas sobre o IPO da PowerCo, enquanto a Renault se manteve estável (+0,06%), atrasando a cotação da Ampere.