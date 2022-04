Jeans ecológicos para Liu Jo Men Economy

Cada detalhe, das costuras aos detalhes metálicos e às etiquetas, é projetado com uma perspectiva verde, assim como a embalagem plástica transparente e reciclável é equipada com um filtro anti-UV que protege o jeans dos raios solares. Disponíveis no site Liu Jo e nas lojas oficiais, os novos modelos são vendidos por 119 euros.

Hoje a linha masculina Liu Jo – produzida pela Co.Ca.Ma. Presente em 301 lojas em Itália e mais de 200 em Portugal, Polónia, Bélgica, França, Espanha, Leste Europeu e Rússia. Além disso, a partir do AI 2022, a empresa licenciada para comandar Liu Jo planeja entrar de forma ordenada, por meio de acordos com parceiros de distribuição, na Alemanha, Suíça e Áustria.





Para além do canal físico, o grupo Liu Jo Uomo também distribui através do seu próprio e-commerce, que em 2021 registou um volume de negócios de 300 mil euros, um aumento de 30 por cento e um crescimento de 53 por cento em termos de utilizadores.

Fundada em 2004 pelo empresário Giuseppe Nardelli, a CA.Ma Corporation, que atualmente opera apenas a licença Liu Jo Uomo, fechou em 2021 com um faturamento de € 46 milhões (+35 por cento), sendo 5 por cento no exterior, onde a marca começou a se expandir com o AI 2021-22.

Para o futuro, como explica a Fashion Magazine, Co.Ca.Ma. Ela planeja lançar uma marca própria, que será revelada durante o próximo Pitti Uomo.