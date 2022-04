Telepass, o monopólio acabou. Chegada do pedágio da UnipolSai. Quanto custa, como aderir, como retirar

Roma Desafio Unipol Sai Telepass O lançamento da primeira alternativa em escala real à caixa amarela e cinza que permite passar por pedágios na rodovia sem parar para pagar o pedágio. Lançamento de novo dispositivo Movimento Unipol Ele quebra o monopólio que possuía Telepass, empresa criada pelo Autostrade Group em 1997 e controlada pela Atlantia, holding da família Benetton, 51% e 49% pelo Partners Group. O monopólio durou um quarto de século.

O momento da iniciativa não poderia ser melhor do que sete milhões de clientes Telepass A carta em que a empresa de propinas eletrónicas anuncia um aumento de 0,57 euros por mês em relação Telepass família. Um aumento próximo do custo anual de 22 euros. Em seguida, o custo do dispositivo adicional (opção Twin) aumenta em 0,28 euros por mês.

Preços e inscrições

Em vez disso, a UnipolSai afirma em seu site que:

– A taxa de uso do dispositivo é Gratuito nos primeiros 6 meses;

– Após estes seis meses, deve ser pago um euro por mês;

– o segundo aparelho, que a família pode precisar, custará 50 centavos por mês;

– para adquirir o serviço, você deve ter uma conta bancária;

A UnipolSai reserva-se o direito de verificar a nossa ‘elegibilidade de crédito’.

Para adquirir o serviço, você deve se cadastrar no site ou aplicativo da UnipolSai. O site solicita-nos vários dados pessoais (como código fiscal, morada residencial, endereço de e-mail e número de telemóvel). Em seguida, envie nossa política de privacidade para lê-la. Nós assinamos e nos conhecemos dois problemas. Apesar de ser nosso endereço residencial em Roma, o site citou a agência UnipolSai em Nápoles e uma em San Donato Milanese como locais úteis para coletar o dispositivo. Não é muito confortável.



A Agência de Nápoles indicou-o como ponto de recepção

Logo, o site não permitiu que concluíssemos a compra do aparelho. Fomos bloqueados por um tela de erro. Então entendemos, com dificuldade, que a compra pelo site é reservada para pessoas com apólice UnipolSai ativa ou para quem tem apólice vencida há menos de um ano.





Há também um aplicativo

Além do site, o serviço pode ser adquirido em uma das agências da empresa ou pelo aplicativo UnipolSai Ascicurazioni. De fato, o aplicativo – ao contrário do site – nos permitiu prosseguir com o processo de compra e leitura Informações antes de contratar (Atualizado em março de 2022). As informações fornecem informações úteis:

– O Cobertura do seguro A responsabilidade pelo furto, perda ou destruição do equipamento é da UnipolSai;

– o cliente que é roubado, perde, quebra – portanto – não paga nada;

– Após a aquisição do serviço, podemos solicitar o recebimento do aparelho em casa;

– A máquina pode ser fixada em um painel e um carrinho;

– Vários veículos não podem ser emparelhados com um dispositivo.

A responsabilidade pela instalação do dispositivo no veículo é do condutor. o Contrato de Adesão A UnipolMove – que lê o site da empresa – pode ser cancelada a qualquer momento “sem custo adicional”

Legislação europeia

“Somos o primeiro operador a obter a certificação com o novo Regulamento Europeu para o European Electronic Toll Service. Assim, graças aos dez milhões de clientes de seguro automóvel a que podemos oferecer o produto, entrámos num mercado que até ontem não era ‘alternativas ‘”, diz Ma After Insurance na UnipolSai, Giacomo Lovati.

fim do monopólio Telepass Foi aprovado por Diretiva Europeia 2019/520 sobre a interoperabilidade dos sistemas eletrônicos de pedágio rodoviário, implementado na Itália pelo Decreto Legislativo nº 153 de 5 de novembro de 2021. Atualmente a única alternativa para Telepassmas apenas para veículos pesados, foi representado pelo sistema desenvolvido pela Dkv.

A UnipolMove, na qual o Grupo Bolognese trabalha há mais de um ano, é mais um passo na estratégia de expansão dos serviços de mobilidade, com a Unipol já a trabalhar na assistência rodoviária, manutenção E reparação direta de danos, no aluguer de longa duração e venda online de viaturas usadas.

Além das hastes de elevação Cabines de pedágio da estradaA UnipolMove possibilitará o pagamento de multas, taxas de automóveis, estacionamento, LTZ e reabastecimento.