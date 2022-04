Yanomami está sob ataque. Como os Garimpeiros Destroem a Maior Terra Indígena do Brasil

Mineiros ilegais oferecem comida e álcool em troca de sexo com mulheres e Palácio Yanomami

[12 Aprile 2022]

O Instituto Brasileiro Social Sustentável publicou Link “Yanomami Sob Ataque: Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para Combatê-lo” de Hutukara Associação Yanomami e Associação Wanasseduume Ye’kwana que ilustra e condena a expansão descontrolada e destrutiva das minas na Região Indígena Yanomami que se estende pela maior Território indígena do Brasil, a área de Portugal equivale aos estados de Roraima e Amazonas e suas fronteiras foram demarcadas há 30 anos: em 25 de maio de 1992.

As terras originais dos Yanomami foram designadas especificamente para impedir a extração ilegal de minerais e acabar com os ataques dos Garemberus contra os índios.

Mas, como observa o Instituto Social e Imperial, 30 anos depois, “os carrascos continuam os mesmos, mas têm um poder destrutivo muito maior”. O vice-presidente da Hutukara, Dario Kupinawa, afirma que: “O ataque aos povos das terras indígenas realmente ocorreu na década de 1980, com a invasão de mais de 40 mil garimpeiros. Hoje, em 2022, a história se repete. Isso é muito perigoso”.

O relatório condena inúmeros ataques de garimpeiros ilegalmente armados contra comunidades indígenas e apresenta uma linha do tempo completa do Cerco do Palémio em 2021, área com forte atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa e terrorista brasileira fundada em 1993. Por Presidiários da Prisão de Taupati São Paulo que organiza Evasão, motins prisionais, contrabando de drogas, roubo e atividades terroristas que atualmente tem pelo menos 6.000 associados nas prisões e 1.200 no exterior.

Segundo dados do novo relatório, “Em 2021, a mineração ilegal aumentou 46% em relação a 2020. No ano anterior, já havia um salto de 30% em relação ao período anterior. De 2016 a 2020, a atividade de mineração da TIY cresceu ou menos de 3.350%.” As comunidades indígenas diretamente afetadas pela mineração ilegal são 273, mais de 16.000 pessoas, 56% da população total da TIY onde existem mais de 350 comunidades indígenas e uma população de cerca de 29.000 pessoas.

Hatokara denuncia: “Extração ilegal de ouro [e cassiterite] No Território Yanomami, isso levou a casos generalizados de malária e outras doenças infecciosas, com consequências devastadoras para a saúde e a economia das famílias, e uma onda assustadora de violência contra os povos indígenas”. De fato, o relatório mostra que em áreas com intensa atividade de mineração ilegal, como Uraricoera, Palimiu e Waikás, a malária se espalhou. Só em Palimio, em 2020, foram mais de 1.800 casos e o relatório observa que “a população total de Palimio no mesmo ano era de pouco mais de 900 pessoas, ou seja, os dados indicam quase duas em média [contaminazioni da] Malária para todos.

No início do monitoramento, em outubro de 2018, a área total destruída pela mineração era de pouco mais de 1.200 hectares, concentrada principalmente ao longo dos rios Uraricoera e Mucajaí. Desde então, a área destruída dobrou, atingindo um total de 3.272 hectares em dezembro de 2021. O crescimento das atividades de mineração foi particularmente acentuado a partir do segundo semestre de 2020, o que coincide seriamente com o ressurgimento da epidemia de COVID-19. Só em 2021, houve um aumento de mais de 1.000 hectares destruídos. Segundo o relatório, “Dos 37 esportes da Terra Indígena, 18 têm dados sobre desmatamento relacionado à mineração”. no foto Capturada em 22 de março pelo vice-presidente da Hutukara, Dário Kopenawa Yanomami, pode ser vista a estrutura da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) do Homoxi, submersa em uma cratera causada pela mineração.

O relatório também fornece relatos impressionantes da violência sofrida por mulheres e crianças nas mãos dos Garimberos. De acordo com depoimentos coletados por pesquisadores aborígenes, “os garimpeiros os agrediram sexualmente depois de beberem pessoas das comunidades sitiadas”.

Impressiona um trecho de um romance registrado por um dos pesquisadores originais: “Depois que os Yanomami pedem comida, os garimpeiros sempre respondem. (…) “Você não pode pedir nossa comida à toa! Você obviamente não trouxe sua filha! Eu não vou alimentá-lo até que você durma com sua filha! ». “Se você tiver uma filha e me der, terei muita comida para ela comer! Ela vai comer!”

“Os garimberos dizem: Essa menina está aqui. Sua menina aqui é muito bonita! Então os Yanomami respondem: “Ela é minha filha.” Os garimberos só têm relações com mulheres que bebem cachaça. Garimpeiros não podem fazer isso com mulheres que não tomaram cachaça.”

O relatório observa que “do ponto de vista da maioria das mulheres indígenas, os garimberos representam uma séria ameaça. Eles são violentos e criam um clima de terror constante nas aldeias”.

É o que outro pesquisador aborígene registrou em entrevista com outra mulher Yanomami: “Quando as pessoas diziam que estavam chegando perto, eu me assustei. Por isso, desde que ouvi falar dos Garimpeiros, tenho vivido com angústia. Na verdade, as pessoas agora pensam , ‘Tendo violado as mulheres da vagina dos garimpeiros, eles as deixaram doentes. eles só fizeram a primeira medição. Depois que os garimpeiros causaram a morte dessas meninas, os Yanomami protestaram contra os garimpeiros, que se retiraram um pouco. Os líderes disseram que eles estavam fazendo muito mal por serem tão próximos.

Os índios que vivem na região do rio Apia contaram a Hutukara que um garembiro que trabalhava na área fornecia drogas e bebidas aos indígenas e, quando todos estavam bêbados e letárgicos, ele estuprou uma das crianças da comunidade. Outra denúncia diz respeito a um “casamento” arranjado entre um adolescente Yanomami e Garimberos com uma promessa de reciprocidade que nunca foi cumprida.

Para compilar o relatório, Hutukara utilizou o reconhecimento aéreo realizado no final de janeiro, que, além da enorme cicatriz na selva, a poluição de rios, aviões, helicópteros e outros equipamentos caros usados ​​para proteger bens legais usados ​​em atividades ilegais, também mostra maior crescimento. Proximidade da mineração com comunidades indígenas. Dario Kupinawa dirige-se diretamente ao neofascista presidente do Brasil Jair Bolsonaro: “O governo deve avaliar suas ações, porque muitas operações anti-mineração não surtiram efeito. tanta violência e vulnerabilidade. Meu povo sofre. Exigimos o apoio da população para se juntar ao nosso clamor pela retirada imediata dos garimpeiros de nossas terras.”

A reportagem “Yanomami Sob Ataque” destaca que os principais fatores que levaram ao aumento do garimpo ilegal nas terras originais dos Yanomami são: o aumento do preço do ouro no mercado internacional; Falta de transparência na cadeia de fornecimento de ouro e deficiências regulatórias que permitem publicidade fraudulenta da origem do metal extraído ilegalmente; enfraquecimento das políticas ambientais e de proteção dos direitos dos povos indígenas e, consequentemente, fiscalização regular e coordenada de atividades ilegais nas Terras Indígenas; Agravamento da crise econômica e do desemprego no país, que resulta em uma massa de mão de obra de baixo custo a ser explorada em condições muito perigosas e perigosas; inovações técnicas e organizacionais que permitem que instalações de mineração ilegal se conectem e se movam mais rapidamente; A atual política governamental de incentivo e continuidade do apoio aos negócios, apesar de sua natureza ilegal, resulta na expectativa de que essa prática seja regularizada.

O relatório conclui com uma série de recomendações ao Governo Federal de Brasília e afirma que “a mineração não é um problema não resolvido, mas requer vontade política para garantir uma ação efetiva e coordenada do Estado e a articulação entre os órgãos e agentes responsáveis”.