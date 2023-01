Ryanair contra os impostos ambientais da UE. O’Leary: Só os países periféricos pagam

O diretor em Roma vê o vice-primeiro-ministro. Ele Ela? Eles vendem para a Lufthansa.

ROMA, 12 Jan. (askanews) — A Ryanair aponta o dedo às “taxas ambientais” europeias, em curso e em discussão, que afectam o transporte aéreo de passageiros de curta distância: “É uma forma de cobrar apenas países periféricos, como Itália, Portugal e Espanha, enquanto países como a Alemanha não pagam”, disse o CEO Michael O’Leary durante entrevista coletiva em Roma.



De facto, foram excluídos os voos de longo curso, embora, de acordo com os dados do Eurocontrol citados pela transportadora, os voos de longo curso sejam a minoria de todas as aeronaves (6%) responsáveis ​​por cerca de 50% das emissões totais das aeronaves de transporte.





De uma forma geral, o diretor afirmou que não espera “grandes mudanças a longo prazo” no transporte aéreo, “já estamos a investir nas novas tecnologias que estão disponíveis e não há alternativas reais nos próximos anos, como os carros elétricos. ”“Atualmente, os políticos da UE taxam os voos curtos, o que é injusto, porque os voos mais poluentes são os voos de longo curso, que não são tributados.” No entanto, “não acho que os impostos ambientais vão mudar os hábitos das pessoas, agora estamos falando de gerações inteiras que cresceram com viagens aéreas de baixo custo”, continuou ele.Atualmente, as companhias aéreas já são obrigadas a pagar uma taxa “ETS” em voos na União Europeia. Mas também está em discussão uma directiva sobre a taxa do querosene que, segundo responsáveis ​​da Ryanair presentes na conferência de imprensa, poderá fazer com que os preços dos bilhetes dupliquem dentro de 10 anos. E mesmo neste caso, afetando apenas os voos de pequeno curso na União Europeia, acabaria por penalizar antes de mais os passageiros dos países periféricos, por exemplo ao impor esta taxa extra nas rotas para chegar aos principais centros europeus, na Alemanha e França ou Reino Unido de onde partem muitos voos de longo curso.Além disso, segundo a Ryanair, estas taxas “verdes” acabarão também por favorecer o tráfego para destinos turísticos não europeus (como Marrocos ou Turquia), onde a taxa não será aplicada em detrimento de destinos turísticos europeus ou italianos.O’Leary relançou apelos à primeira-ministra, Giorgia Meloni, e ao novo governo para rescindir a sobretaxa municipal imposta aos aeroportos. Em Roma, o director mantém encontros com os dois vice-primeiros-ministros, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, e Matteo Salvini para os transportes: explica-lhes que, se o governo abolir a sobretaxa da Ryanair, aumentará a sua frota em 48 aviões no península nos próximos cinco anos e 1.500 empregos. A Ryanair pode aumentar o tráfego em 50% nos próximos cinco anos.A empresa conta atualmente com 95 aeronaves na Península e 3.000 funcionários diretos, além de 40.000 em indústrias relacionadas, segundo dados da mesma transportadora.A Ryanair também pede ao CEO que reconsidere as restrições à poluição sonora que estabelecem um limite único para o número de voos no aeroporto romeno de Ciampino (incluindo voos de carga e militares), que considera “totalmente arbitrários” e prejudiciais para o próprio hub.Finalmente, O’Leary foi duro em Vicenza, na Itália. “O que vai acontecer eu não sei, ninguém sabe. Eu sei o que fazer: 100% tem que ver a Lufthansa e nesse ponto eles dizem para pagar para operar o Ita. A Lufthansa usará o Ita para transportar tráfego para a Alemanha e Frankfurt e não aumentar o tráfego para a Itália Itália – reivindicou o gerente – você receberá todo o tráfego que precisa da Ryanair.