Suzuki eVX: a primeira vez

A Suzuki dá um passo decisivo na era elétrica, apresentando o conceito no estande da Maruti Suzuki no Salão do Automóvel de 2023 em Nova Delhi Suzuki eVX. Além dos motores híbridos leve, completo e plug-in (este último chegou graças ao acordo com a Toyota), a fabricante japonesa ainda não tem um modelo elétrico em sua tabela de preços. a lacuna a ser superada 2025 Quando vemos o versão serial do eVX, foi confirmado oficialmente pela própria Suzuki.

lá Suzuki eVX É um SUV que se destaca pelo seu design potente. Dimensões do compacto, com 430 cm de comprimento180 cm de largura e 160 cm de altura. O capot é plano, com duas ligeiras curvas, no seu lugar existem dois faróis em forma de “flecha” e desprovidos da habitual grelha. A proteção visível de plástico cru nas cavas das rodas ergonomicamente projetadas e a proteção visível no para-choque e no painel traseiro conferem a ele uma aparência off-road. Visto de lado, você percebe os aros com design aerodinâmico, teto plano, curvatura vistosa e pequena janela traseira que acentua a saliência traseira proeminente. As luzes horizontais têm dois elementos de luz horizontais; Em vez disso, uma faixa de LED é colocada sobre ela que se estende por toda a largura.

Especificações não divulgadas trem de força elétrico. A casa se limitava a dizer isso Suzuki eVX Ele tem Tração nas quatro rodas E uma bateria de 60 kWh garante até 550 km de autonomia.