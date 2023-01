Oculte parceiros com a Thousand Guards para expandir para os mercados MSSP

A Conceal, empresa líder em proteção contra ataques cibernéticos, anunciou hoje que se expandirá para os mercados MSSP na Espanha, França, Itália e Portugal por meio de uma parceria estratégica com a Thousand Guards, uma empresa de consultoria do sul da Europa cuja missão é identificar soluções de segurança cibernética voltadas para ameaças emergentes, tornando-as mais acessíveis aos clientes e facilitando sua identificação, verificação e aquisição.

“Os serviços da Thousand Guards são voltados para gerentes de segurança cibernética e empresas de serviços de segurança cibernética que precisam encontrar soluções para problemas novos ou futuros”, disse Juanjo Martinez, fundador e vice-presidente de vendas da Thousand Guards.





O texto original desta declaração, escrito no idioma de origem, é a versão oficial e autorizada. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem referir-se ao texto no idioma original, que é o único idioma legalmente válido.









Veja o original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005041/ar/

[email protected]



Links permanentes: http://www.businesswire.com/news/home/20230112005041/en

COMUNICADO À IMPRENSA – Responsabilidade editorial da Business Wire