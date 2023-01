Pocket Avenger, aqui estão os preços e gama

gasolina ou bateria – SUV pequeno (408 cm) e cativante jipe vingadorcom reserva a partir de novembro de 2022, em ricas edições de lançamento 1ª edição edição limitada. os preços: 26.900 euros para um três cilindros 1.2 turbo a gasolina de 101 cavalos com caixa manual (nas concessionárias em fevereiro) e 39.500 euros para eletricidade (aqui primeiro contato), e chegou algumas semanas depois com 156 cavalos de potência e 400 km de autonomia declarada. Agora, já foram divulgados preços e equipamentos para as outras versões, que são sempre oferecidas com os motores da primeira versão; Até o final de 2023, o surgimento de4×4 elétrico (você vê aqui protótipo), e também esperamos um híbrido leve 1.2 com uma caixa de câmbio robótica de dupla embreagem de sete velocidades.

Eletricidade desde 35.400 euros – Apenas para versão da bateria há uma configuraçãoBaseDe qualquer forma, ela não está nua. 35.400 euros A lista inclui um “clima” automático de zona única, quatro vidros elétricos e um sistema multimídia conectado a uma tela de 10,25 polegadas. Presentes, entre os auxílios à direção, estão controle de cruzeiro, frenagem automática de emergência que também detecta pedestres e ciclistas, manutenção de faixa, alerta de colisão e exibição de sinais de trânsito no painel (que possui um visor central de 7 polegadas. Seja um carro Jeep, ainda que a tração dianteira, visível nos modos de condução específicos também selecionáveis ​​para uso off-road e o limitador de velocidade em declives acentuados: ferramentas úteis em superfícies com pouca aderência Rodas de aço de 16 polegadas, faróis de LED e inserções de pára-lamas em cinza .

1.2 desde 23.300 euros – a longitude elétrico (por 2.500 euros a mais, 37.900 euros No total, acrescenta rodas de liga leve (sempre de 16 polegadas), maçanetas na cor da carroceria, espelhos retrovisores destacáveis, sistema de áudio com seis alto-falantes em vez de quatro e sensores de estacionamento traseiros ajustáveis. Gama 1.2 a gasolina começa com lon: preço 23.300 euroscom o mesmo presente que o elétrico se excluirmos o “clima” (que é manual).

O equipamento sobe com a altura – O próximo nível éAltura: eles servem 25.300 euros por 1,2 e 39.900 euros para eletricidade. Por 2.000 euros extras, você ganha muito. Os toques estéticos beneficiam das jantes de 17 polegadas, inserções em cinza metálico nos painéis e capas dos retrovisores em preto brilhante. O destravamento sem chave (somente elétrico) e a porta traseira motorizada são um belo toque de praticidade adicional, e no interior estão o painel totalmente digital de 10,25 polegadas, duas entradas USB-C traseiras para recarregar smartphones e couro ecológico e bancos revestidos em tecido (o este último material também cobre a borda do carro). Os acessórios do painel simulam o alumínio. Também padrão é o controle de cruzeiro adaptativo, que ajusta a velocidade com base no tráfego à frente e ganha 1.2 “clima” automático.

top “exagero” – chamada de versão mais luxuosa cume (o nome já aprovado pelo fabricante do Grand Cherokee) e implica um aumento no preço de tabela de 3.000 euros: estamos em 28.300 euros Para um ea de três cilindros 42.900 euros para a bateria. Aqui está realmente tudo o que você pode esperar de um carro desse tipo. Por fora, o Summit se destaca pelo acabamento de 18 polegadas, vidros traseiros escurecidos e faróis de LED parcialmente cortados em diamante e parcialmente pretos (faróis de neblina, novamente com diodos, e faróis altos automáticos também são adicionados); Os espelhos retrovisores dobram eletricamente e cada um tem uma luz LED que ilumina o chão perto da porta. No habitáculo, ativado por uma inserção amarela no tablier, encontramos as luzes ambiente em diferentes cores à escolha, uma capota rebatível “tipo tablet” para o habitáculo na consola (apenas para a versão elétrica), o pára-brisas e bancos dianteiros aquecidos e base de carregamento sem fio Para smartphones, o espelho central não tem moldura e escurece automaticamente. O 1.2 traz ainda chave eletrônica de série, para abertura e fechamento automático das portas e partida do motor por botão. O equipamento tecnológico é muito rico: sensores de distância em todo o carro, câmera de ré grande angular, sensores de ponto cego traseiro. Depois, a centralização da faixa, que na versão elétrica, junto com o controle de cruzeiro que vai até a parada do carro, garante uma direção semiautônoma de segundo nível.