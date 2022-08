Greens of Emilia-Romagna fornece feedback para a planta de regaseificação de gás para gás em Ravenna

Hoje, Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna, sob a assinatura do co-porta-voz Paolo Galletti, deu notas sobre o projeto de regaseificação gás-gás em Ravenna.

“Como enfatizamos muitas vezes – Paulo Galletti disse: – A usina de regaseificação, além de não levar em conta a complexidade dos impactos ambientais, não será utilizada para lidar com a emergência porque estará pronta no melhor dos casos entre dois invernos. O prazo de concessão de 25 anos para sua operação também contraria o caminho de transição energética exigido pela lei climática europeia e de combate às mudanças climáticas e constitui dependência de gás fóssil.

Nas observações, também levantamos dúvidas sobre o balanço energético, uma vez que 30% da energia do gás vai para o processo de liquefação e regaseificação, a que se deve acrescentar o efeito energético do gasóleo consumido no transporte marítimo. Acreditamos que o procedimento incomum aprovado para um processo de licenciamento que vai além do procedimento padrão de EIA pode subestimar o impacto no ecossistema marinho e na qualidade do ar da descarga de água no mar em mais de sete graus e clorada. Emissão de gás no ar. Por fim, há a questão da segurança: o porto de Ravenna, que abriga empresas em risco de acidentes graves e objeto de um amplo plano de segurança na década de 1990 (projeto Aripar), terá que administrar um navio-tanque que poderá, em no caso de um acidente, levar a um evento catastrófico.

Alternativas viáveis ​​e tangíveis à regaseificação e à dependência de combustíveis fósseis existem e podem ser implementadas imediatamente: colocar um preço político no gás e na energia como Espanha e Portugal já fizeram, desbanir as licenças de energias renováveis ​​começando com os ventos offshore em Rimini e Ravenna, iniciar as comunidades solares e iniciar Um plano para substituir as caldeiras a gás por bombas de calor. Estes são alguns dos pontos do nosso programa eleitoral, a par da tributação dos lucros adicionais das empresas de energia, a ENI em primeiro lugar e não só. Assim, torna-se necessário pôr fim à guerra na Ucrânia que está a destruir as economias europeia e italiana.

É hora de ficar verde e pacífico hoje – livrar minha comunidade – Porque amanhã pode ser tarde demais.”