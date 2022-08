Bônus doméstico, transferências bancárias recordes em 2022: empregos já pagos por cerca de 14 bilhões

Ouça a versão em áudio do artigo

2022 está definido para se tornar o ano padrão para recompensas fiscais de lição de casa. Isso é evidenciado pela retenção de impostos sobre as transferências “rastreáveis” feitas pelos bancos e pagas ao fisco: de janeiro a junho chegou a 1,7 bilhão, o maior número desde sua introdução (1º de julho de 2010). Para fazer uma comparação – de acordo com as estatísticas financeiras sobre receitas fiscais – entre 2016 e 2019, o valor pago pelas instituições de crédito sempre foi de cerca de 1,8-1,9 bilhão. Mas durante todo o ano, não em um semestre.

Levando em conta que o bloqueio de janeiro se refere às transferências de dezembro, pode-se calcular que nos primeiros cinco meses deste ano, famílias e condomínios pagaram empregos subsidiados por cerca de 14 bilhões. Aqui também estamos diante de um recorde. De janeiro a maio de 2019 – antes do Covid, o bônus frontend e o bônus premium – parou em 7,9 bilhões. Quase a metade.

Projetando 14 bilhões nos primeiros cinco meses para todo o ano de 2022, pode-se supor que, até 31 de dezembro, os pagamentos rastreáveis ​​aos negócios apoiados atingirão 48,9 bilhões. Uma estimativa razoável, tendo em vista que o principal reservatório de negócios nesta fase (110%) continua registrando investimentos recordes. Mas, independentemente das incógnitas associadas a qualquer previsão, deve-se dizer que o termômetro de retenção não é mais suficiente – por si só – para medir a febre do mercado. Cresme explicou bem isso no relatório à Câmara no último dia 9 de dezembro: “Com a introdução da dedução de fatura e transferência de crédito (prevista não apenas para recompensas adicionais, mas também para outras formas de apoio), as ‘transferências de palavras’ que ocorrem em bancos e correios e, portanto, não é realizado, não consta do registro de retenção na fonte no capítulo de notas fiscais.” Por exemplo, quando uma empresa desconta a fatura em uma intervenção bonificada de 110%, o cliente não paga nada (nem O banco faz pagamentos às autoridades fiscais). No entanto, a situação é diferente quando um indivíduo paga a conta ao fornecedor e depois transfere o crédito fiscal para um banco: neste caso, o primeiro pagamento é regularmente retido .

Efeito de sombra para eliminar

Como destacou Cresme, não há dados oficiais sobre opções de desconto na fatura, nem sobre opções de venda. A Enea, que agrega práticas de recompensa superiores em uma versão “eco”, monitora o valor dos negócios juramentados, mas não discerne os métodos de uso. No entanto, a Cresme estimou que, no caso da super recompensa, o desconto e a venda prevalecem claramente sobre o uso direto do desconto na publicidade. Quanto ao bônus de rosto, por outro lado, o uso direto será mais ou menos igual a monetizar imposto de crédito. Enquanto o bônus de reestruturação e o bônus ambiental ainda estão sendo explorados, principalmente com a restituição de 10 anos na declaração de imposto.

Mesmo com todas essas ressalvas, algumas reflexões podem ser feitas. De acordo com o Enea, entre janeiro e maio deste ano, foram concluídos 110% de investimentos lastreados em R$ 14,4 bilhões. Se pelo menos um terço desse valor for coberto pela dedução da fatura, isso significa que outros 4-5 bilhões devem ser adicionados aos 14 bilhões de pagamentos por transferências bancárias rastreáveis ​​registradas pelas autoridades financeiras. Mas você pode estar errado por padrão. Em todo o caso, devemos adicionar os descontos à fatura aplicáveis ​​ao super bónus anti-sísmico e ao bónus da casa normal.