Massas com desconto, marcas mais baratas que valem menos em qualidade?

Escolher macarrão com nome de supermercado nem sempre significa baixa qualidade. Na verdade, o cientista está se escondendo atrás da embalagem.

Conad, Lidl, Coop, Esselunga … Nomes que tendemos a associar a redes de supermercados conhecidas, mas, por extensão, também aos seus produtos. Leite, peixe, carne, etc., especialmente massas. Contêineres de marca de supermercado que são vendidos neles, mas obviamente não podem ser produzidos por conta própria. No entanto, essas massas são frequentemente compradas, em parte por conveniência (devido ao seu baixo preço) e em parte por hábito. Sem saber, a menos que sejamos muito precisos, o que as fábricas de massas estão escondendo atrás.

Nunca se disse que uma marca é garantia de má qualidade. exatamente o contrário. Muitas vezes, as fábricas que fazem massas para lojas de descontos são as mesmas que também as produzem para as maiores marcas. as vezes, Podem ser empresas artesanais Portanto, menos conhecido. É por isso que obter alguns esclarecimentos sobre isso é mais do que apenas uma curiosidade.

Os macarrões foram comprados com desconto: Aqui estão os principais fabricantes

De acordo com Greenme.it, há várias fábricas de massas que atendem a algumas das principais redes de supermercados, incluindo lojas de descontos e grandes varejistas. O critério é oferecer qualidade e economia. claramente, Nem todo mundo presta atenção na parte de trás enquanto faz compras de pacotes. Se você olhar para a marca Conad, por exemplo, a linha base é produzida pela fábrica de massas La Molisana, enquanto o “Verso Natura Bio” é produzido pela Ghigi. Quanto a “Sapori e Dintorni”, a atribuição é de Garofalo, enquanto Casa Milo e Gragnano Igp tratam do formato apuliano. Por outro lado, a Lidl conta com a Cellino Brothers para a marca Combino.

Gigi também tem a tarefa de produzir a linha base do Carrefour, bem como do Coop. As lojas Carrefour também selecionam a Casa Milo para uma variedade de Puglia, enquanto as lojas de Nápoles são encomendadas pela Arte e Pasta di Boscoreale. Por outro lado, escolheu o Liguori Iris Bio Astra e a caneca Fior Fiore para a linha Viviverde. A Eurospin conta com a fábrica de massas Ferrara para a linha de base com a marca Tre Mulini, enquanto a linha Risparmio com a marca Cellino. Pam escolheu a coleção De Matteis para sua linha, enquanto a coleção principal é da Colussi. O Bio Natura bromo foi comissionado, enquanto o Sapere di Sapori Gragnano IGP foi comissionado para o Filtra. Finalmente Esselunga, cujo Esselunga Bio é uma criatura Granoro, enquanto o mouse é Produzido pela própria Esselunga.