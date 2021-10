Do esgoto à chuva, até a água deve ser reciclada

Foi realizada a terceira edição do Fórum da Água “Recurso Circular”, do qual participaram Legampenti e Utilitalia.

ROMA – Para uma gestão mais equitativa, racional e sustentável dos recursos hídricos, uma abordagem circular deve ser identificada com urgência. para confirmar legampenti Por ocasião da terceira edição do Fórum Nacional da Água “Recurso circular”. Seis, a Assembleia do Meio Ambiente, intervenções para percorrer este caminhoSão necessárias intervenções estruturais para tornar eficiente o funcionamento do ciclo integrado da água, separar as redes de esgoto e investir no desenvolvimento de sistemas de purificação inovadores e tecnologias alternativas; Medidas de incentivo e créditos fiscais na questão da água, como no caso das medidas de eficiência energética; É necessário prever o compromisso com a recuperação das águas pluviais e a instalação de sistemas de economia de água e recuperação da permeabilidade no meio urbano através de medidas de desselagem; Utilização de padrões ambientais mínimos no setor da construção para reduzir o desperdício; implantação de sistemas de recuperação e reúso de água; Promover a reutilização da água em ciclos industriais e garantir um serviço de purificação dedicado para melhorar a qualidade das águas residuais.

Para Legambiente, precisamos de planos de adaptação climática e mais recursos Melhor manuseio do PNRR para Realize um trabalho que reduza o problema de vazamento na rede e torne a purificação mais eficiente no nosso país. Os 2,9 bilhões de euros alocados devem ir para reservatórios e gestão de água na agricultura Conclusão e modernização da infraestrutura existente Sem esperar a criação de novas bacias ou barragens. Finalmente, é necessário reduzir o desperdício e aumentar a reutilização, promovendo menos competição entre os diferentes usos, tais como usos civil, industrial e agrícola. É por aqui que devemos começar se realmente quisermos ter uma abordagem circular para um recurso cada vez mais arriscado.

“O transformação ambiental – Giorgio Zampetti, gerente geral da Legambiente – Também passa por uma gestão mais sustentável da água, principalmente hoje em meio à crise climática, cujos efeitos já são evidentes. Uma meta altamente alcançável e nosso país deve atuar com intervenções concretas que não podem mais ser adiadas. Projetos de qualidade são necessários para alocar recursos a eles. Hoje existem experiências, tecnologias e sistemas inovadores que demonstram como toda a cadeia de abastecimento pode ser mais competitiva e sustentável, desde a reutilização de águas residuais, nos processos de produção e através da reabilitação da água em edifícios e espaços urbanos. As ferramentas, o planejamento e os projetos a serem desenvolvidos devem partir deles e transformá-los de exemplos específicos em políticas de sistema. “

O recurso hídrico sofre o impacto de eventos extremos aconteceu por causa de mudanças climáticasPrincipalmente a seca. Até agora, de acordo com os últimos estudos da Comissão da União Europeia, o número de pessoas que vivem em áreas consideradas sob estresse hídrico por pelo menos um mês por ano pode aumentar dos atuais 52 milhões (11% da população europeia) para 65 milhões no cenário de aquecimento 3 graus Celsius, o que equivale a 15% da população da União Europeia. A maioria das pessoas expostas ao estresse hídrico vive em países do sul da Europa, incluindo Espanha (22 milhões; 50% da população), Itália (15 milhões; 26%), Grécia (5,4 milhões; 49%) e Portugal (3,9 milhões; 41%). Os residentes de Chipre e Malta sofrem com a escassez de água. No Mediterrâneo, o período de estresse hídrico pode ultrapassar 5 meses e durante o verão, o aproveitamento da água pode se aproximar de 100%.

secura prolongada Envolve danos diretos pela perda de disponibilidade de água para usos civis, agrícolas e industriais, mas também perda de biodiversidade, redução da produção de safras agrícolas e fazendas de gado e perda de equilíbrio dos ecossistemas naturais. Entre os rios que mais sofreram neste verão está o Pó, que, de acordo com a Autoridade do Condado de Po River, experimentou um estado geral de estresse hídrico generalizado na bacia do rio, com fluxos 30% inferiores à média. Entre os setores mais afetados pela emergência da seca, destaca-se o setor agrícola, que é particularmente vulnerável a reduções de produtividade devido aos fenômenos de escassez de água e seca, onde se prevê uma perda de cerca de um bilhão de euros por falta de fundo linha.

E as áreas urbanas não devem ser esquecidasNão. Segundo o Centro Euro-Mediterrânico para as Alterações Climáticas, em cenários futuros, as secas mais frequentes e a escassez de água que irão surgir aumentarão a concorrência entre a procura de água potável para uso urbano e a procura agrícola, industrial e energética. Para garantir o funcionamento dos serviços ecossistêmicos. Um conflito potencial está sendo definido, como vimos, no contexto de um estresse hídrico já existente de médio a alto.

Atrás da água que sai da torneira – explica Giordano Colarolo, gerente geral da Utilitalia É um longo trabalho que começa com a coleta e termina com a purificação, para devolvê-lo ao ambiente pronto para voltar a circular. Um bom exemplo de economia circular que só pode ser realizada com eficiência por sujeitos industriais qualificados. Os investimentos em serviços públicos, que há dez anos eram de 0,5 bilhão por ano, hoje ultrapassam os 3 bilhões por ano: a média nacional subiu para 44 euros per capita por ano, valor que ainda assim cai para 26 euros no sul e cai para 5 euros na administração municipal. Não surpreendentemente, 73% das ações de desobstrução relacionadas com invasões estão concentradas no Sul, onde grande parte do serviço é administrado diretamente pelos municípios. Como comprovam as experiências positivas do Centro Norte, e em alguns casos também do Sul, a gestão integrada dos serviços de água por operadores industriais representa a melhor forma de prestar serviços de qualidade e garantir a implementação de planos de investimento aprovados pelas autoridades. Pessoas locais “.

Porém, na Península – destaques Legambiente – não faltam exemplos virtuosos. Começando pelas usinas de purificação onde a transformação ambiental e digital começou na Europa durante vários anos, hoje você pode encontrar uma forte aceleração no relançamento do ambiente verde; Hoje, graças a importantes projetos europeus, Soluções digitais estão sendo estudadas para reduzir os riscos associados à reutilização de águas residuais Em Peschiera Borromeo (MI) como parte da Cidade Digital da Água, enquanto na Toscana em Rosignano Marittimo (LI), o consórcio Aretusa está trabalhando para aumentar a reutilização industrial como parte do projeto “Ultimate”. Recuperação de biopolímero Prestes a aumentar a produção para dezenas de toneladas por ano em Sesto San Giovanni (MI) como parte do Circular BioCarbon. circular em setores industriais, assim como a indústria papeleira, ganha destaque na reciclagem de água em 90% das operações e em novas usinas de purificação in loco, integradas e com produção de biogás, que, no entanto, ainda encontram entraves regulatórios e administrativos que dificultam a sustentabilidade e a economia circular de o setor.

Não menos importante, as experiências positivas que vêm de áreas urbanas que importam A aplicação de drenagem urbana sustentável (SuDS – Sistemas de Drenagem Sustentáveis) que visa gerenciar o escoamento das águas pluviais em áreas urbanas com o objetivo de reequilibrar o equilíbrio hidrológico e reduzir a carga poluente nos corpos hídricos, desde a pós-urbanização à pré-urbanização.

Exemplos de métodos SuDS e áreas úmidas construídas vêm de Gorla Maggiore (Va), onde um sistema de áreas úmidas foi construído no qual diferentes serviços de ecossistema foram integrados ao novo ‘Parque Aquático’ que foi usado para obter Melhorar a qualidade da água do Rio OlonaChapeamento de água para reduzir o risco de inundação a jusante, área de recreação e aumentar a biodiversidade. Ou é o caso dos alagados urbanos, parte das intervenções do projeto Santa Chiara Open Lab em Trento. As áreas úmidas recebem água da chuva transportada dos telhados e são projetadas como um elemento multifuncional para tratar e reutilizar (irrigação de espaços verdes de jardins) água da chuva, laminação e aumentar a biodiversidade. Fitorremediação para o tratamento e reaproveitamento de águas cinzas em um albergue da juventude na ilha de Bolvese, no Lago Trasimeno (Pg – Itália). Estima-se que uma superfície SuDS de 2-5% em comparação com a cobertura impermeável oferecida (por exemplo, telhados, estacionamentos, estradas) e, portanto, muitas vezes facilmente combinada com intervenções de retrofit em espaços verdes de mobiliário urbano existente, permitiria evitar isso em torno de 80- 90% da precipitação anual (2-5 mm de chuva por evento) ocorre nos esgotos.