A crise do chip ataca novamente

o chip crunch Jenny é outra vítima. À já longa lista de fabricantes que tiveram que desacelerar ou até mesmo interromper a produção de seus carros devido à escassez de semicondutores. Mazda. Os japoneses realmente anunciaram que teriam que cortar a produção em duas fábricas e, ao mesmo tempo, revisar para baixo suas estimativas de produção anual.

o Houve uma escassez de chips e semicondutores durante o verão E apesar de todas as tentativas de minimizar seus efeitos, teve um impacto negativo decisivo em um setor que já se encontrava em forte crise. Liberte Covid-19A crise de semicondutores forçou fabricantes como FCA, Ford, Toyota, Mercedes, Nissan e Tesla a fechar algumas linhas de produção e exacerbou ainda mais a “saúde” da economia e do setor de produção, que já vinha lutando desde março de 2020. A paralisação em na primavera do ano passado, as vendas mundiais de carros novos caíram quase a zero: agora que os números estão de volta aos níveis de 2019, os fabricantes precisam lidar com outro evento adverso.

Como mencionamos no início também Mazda Acrescenta-se à lista de fabricantes cuja produção é afetada pela escassez de semicondutores. A fabricante japonesa anunciou que terá que fazer a partir de amanhã Pare os turnos noturnos em duas fábricas no Japão West por 10 dias nas próximas semanas. Uma decisão semelhante em breve também pode afetar as fábricas na Malásia, onde um fornecedor foi forçado a cortar as entregas porque não conseguiu encontrar novos componentes.

Como já aconteceu com outros fabricantes de automóveis, a Mazda também é obrigada a Revisão de entrega de 2021 para baixo. De acordo com dados divulgados pela produtora japonesa, frente ao esperado no início do ano, este ano fiscal terá produção global Redução de 100.000 veículos. Assim, uma contração muito perceptível na produção, que só pode ter efeitos negativos nas entregas. Um “efeito colateral” da crise do microchip, na verdade, é Retardando entregas de carros novosNa verdade, eles são pedidos (e pagos, em alguns casos) pelos clientes, mas não estão disponíveis porque não há ingredientes para fazê-los.