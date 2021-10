Antártica. Retomada de escalas argentinas para a Antártica

Reinício de cruzeiros ao redor do mundo incluindo a Antártica; Assim, a economia argentina, Tierra del Fuego, espera reviver o turismo polar, A epidemia o parou.

A Atlas Ocean Voyages, uma empresa de cruzeiros na Antártica, começará a operar a partir de Ushuaia, capital da província de Tierra del Fuego, no extremo sul da Argentina. De acordo com a mídia local, a primeira das quinze estações acontecerá em novembro próximo.

As autoridades portuárias de Ushuaia esperam que a visita inaugural com o “World Navigator” aconteça no dia 19 de novembro, e a segunda visita está prevista para 28 de novembro. Durante dezembro, o navio de cruzeiro estará em Ushuaia nos dias 10, 19 e 28, enquanto durante janeiro será 6, 15 e 24. As chamadas em fevereiro serão nos dias 2, 14, 23 e finalmente em 4, 13, 23 de março. e 31, relatórios MercoPress.

Atlas Ocean Voyages operará em um sistema de “bolha de ar”, o que significa que os passageiros voarão diretamente de e para a Argentina em um avião fretado privado.

Os viajantes terão voos gratuitos de 16 grandes cidades dos Estados Unidos e Canadá, depois se reunirão em Orlando, Flórida, onde um jato particular os levará diretamente a Ushuaia, com escala de três horas em Santiago do Chile.

Uma vez em Ushuaia, os passageiros do cruzeiro Antártico cumprirão os requisitos de imigração e serão imediatamente transferidos para o World Navigator, enquanto a bagagem será enviada diretamente para o navio.

As autoridades de turismo e portuárias da Terra do Fogo receberam de braços abertos a declaração da Atlas Ocean Voyages, após a decisão da Silversea e da Hurtigruten de se mudar de Ushuaia para a vizinha Punta Arenas, no Chile.

De acordo com o site da empresa, a Atlas Ocean Voyages tem um “pedigree de viagens distinto”. Como marca americana da MysticInvest Holdings, será a primeira empresa de cruzeiros oceânicos a navegar sob bandeira portuguesa. Com sede em Portugal, a MysticInvest Holdings tem mais de 25 anos de experiência e é líder na indústria de viagens e turismo, incluindo cruzeiros fluviais, passeios e atrações.

Com sede em Lauderdale, Flórida, “nossa liderança consiste em especialistas da indústria de cruzeiros com quase dez décadas de experiência combinada.”

Madalina Engroa