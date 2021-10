Sony e TSMC podem abrir fábrica de chips no Japão – Nerd4.life

Sony e TSMC, um grande fabricante de semicondutores, pode unir forças para abrir um Nova fábrica de chips no JapãoCom a ajuda do governo japonês. Para começar, a “crise dos semicondutores” é o principal motivo da baixa disponibilidade nas lojas PS5 e Xbox Series X..

De acordo com o índice Nikkei,via Reuters), o governo japonês está pronto para fornecer financiamento 800 milhões de ienes (cerca de 6,15 milhões de euros) para abrir uma nova fábrica na cidade de Kumamoto, no sul do Japão. A fábrica produzirá semicondutores para carros, sensores para câmeras e outros produtos, provavelmente incluindo consoles como o PS5. Fala-se claramente de um processo que levará algum tempo, com Nikkei prevendo que a usina só entrará em operação em 2024.



TSMC

Sony e TSMC decidiram não comentar o relatório Nikkei. No entanto, a gigante taiwanesa, que é uma das maiores fornecedoras da Apple em julho passado, disse que é Considerando a ideia de expandir sua produção no Japão. A empresa está preocupada em produzir seus chips em Taiwan, já que a China parece disposta a usar a força para tomar o controle da ilha. Da mesma forma, o governo japonês quer garantir maior estabilidade na cadeia de suprimentos de suas indústrias, considerando que as montadoras tiveram que cortar drasticamente a produção devido à escassez de semicondutores.

Em qualquer caso, se o processo realmente se materializar, por razões óbvias, a Sony pode colher benefícios significativos no longo prazo, até mesmo para a produção de seus próprios consoles, como o PS5.

Enquanto isso, de acordo com Lisa Su, CEO da AMD, PS5 e Xbox Series X, também não estará disponível durante o primeiro semestre de 2022.