Espera-se que as falências de empresas aumentem 15% em 2022

Espera-se que problemas sérios surjam nos círculos de negócios em todo o mundo devido à retirada dos programas de apoio à família e às empresas. De acordo com as previsões da Euler Hermes, a maior seguradora de crédito do mundo, as falências de empresas devem aumentar dramaticamente em 2022. A empresa observa em seu relatório relacionado que suas estimativas aumentam para 15% ano a ano, conforme relatado pela CNBC News. uma história. No entanto, apesar desse desenvolvimento, as falências gerais permanecerão em níveis provavelmente 4% mais baixos do que os níveis de 2019, antes do início da pandemia de coronavírus. Como aponta Euler-Hermes, é esperada uma explosão de falências em 2022, enquanto houve queda há dois anos, e queda de 12% em 2020 e de 6% neste ano, conforme o esperado.

De acordo com Maxime Lemmerl, diretor de pesquisa financeira e de falências da Euler Hermes, “os governos têm ajudado as empresas a lidar com os efeitos da crise pandêmica, e isso se reflete no número de falências”. “A intervenção massiva deles evitou efetivamente um em cada dois fracassos na Europa Ocidental, enquanto no caso dos Estados Unidos a proporção foi de um em três para os dados de 2020”, acrescenta. No geral, na Europa Ocidental, estima-se que as tendências sejam mistas, enquanto a Espanha e a Itália verão um aumento nas falências este ano e no próximo após o respectivo ano de 2019. A Euler-Hermes ainda espera que o número de falências aumente na Suíça, Suécia e Portugal em 2022, mas por enquanto não está atingindo níveis pré-pandêmicos.

O fato de que a ajuda às empresas continua significa que as falências permanecerão baixas em 2021, embora o que se segue dependa de como os governos agirão nos próximos meses. Desde a eclosão da pandemia do coronavírus, os governos em todo o mundo aumentaram drasticamente seus gastos para apoiar os sistemas públicos de saúde, famílias e empresas. As medidas de isenção que escolheram incluem créditos fiscais, diferimentos, garantias e empréstimos governamentais, bem como pagamentos diretos em dinheiro. Ao mesmo tempo, os bancos centrais têm seguido uma política monetária expansionista para que o dinheiro continue a fluir para o mecanismo econômico. Alguns governos já começaram a retirar as medidas de apoio mencionadas acima, enquanto alguns bancos centrais decidiram aumentar os custos de financiamento à medida que a economia internacional se recupera após o crash do coronavírus, de acordo com um relatório da CNBC.

Ao mesmo tempo, as falências corporativas voltaram aos níveis pré-pandêmicos nos mercados emergentes, de acordo com um relatório da Euler Hermes. Em muitos desses países, os governos finalmente tiveram que reintroduzir medidas restritivas para conter a nova onda de infecções por coronavírus e direcionar menos capital para a economia.