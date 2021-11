“Entramos na era da sustentabilidade”

“A era dos motores que caracterizou o século passado acabou e começa a era da sustentabilidade. Existem medidas que terão um impacto imediato, como as recompensas ambientais que acompanharão a transição para a eletricidade e outras a médio e longo prazo. ” Vice-Ministro de Desenvolvimento Econômico Gilberto Piccito Fratine Abertura ‘Onda e mobilidade na cidade sustentável, o evento de dois dias que trouxe instituições públicas e privadas, operadores de mobilidade compartilhada e o mundo da pesquisa a Roma em Lanterna di Fuksas para analisar, construir e promover novas sinergias para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.

“O próximo período – continuou Fratin – será marcado por uma mudança no sistema de produção e o NRP contém recursos para acompanhar muitas empresas à mudança”.

Estamos enfrentando algo incomum em nosso país: Graças à próxima geração da União Europeia, grandes oportunidades se abrem para acelerar as transições em direção a uma maior sustentabilidade do que nunca E para acelerar o nosso crescimento económico e social ”, disse Angelo Stecchi Damiani, Presidente da Aci, o Automóvel Clube Italiano, e continuou:“ A mobilidade é um dos principais pilares desta transformação, pelo seu papel no quotidiano de todos , pela sua relevância para as nossas empresas, e por influenciar o sistema automóvel nacional, com as suas perspectivas de modernização necessárias à infra-estrutura rodoviária. Portanto, uma transformação articulada e complexa não pode ser simplificada, mas deve ser dirigida racionalmente. Uma transformação que inclui Aci e torna sua experiência e habilidades totalmente disponíveis para ele. ”

“Definitivamente temos que trabalhar para Promover a mobilidade ambientalmente sustentável – Ele disse Raffaella Paita, Presidente da Autoridade de Transporte, Correios e Telecomunicações – Isso significa mais multimídia que deve ser mais eficaz e capaz de equilibrar nosso território como um todo. ”“ Para relançar a mobilidade elétrica em nosso país precisamos Maiores investimentos, maiores incentivos fiscais e um boom na qualidade cultural“, Ele disse Roberto Rosso, Membro Suplente da Autoridade de Transportes, Correios e Telecomunicações Intervim no painel de discussão com Andrea Caso, Membro da Comissão dos Transportes, Correios e Telecomunicações, Giuseppe Chiazese, Membro da X Comissão das Actividades Produtivas, Comércio e Turismo e Vice-Presidente Federico Molicon.

O trabalho da tarde continuou com o enfoque dedicado às diretrizes europeias aplicáveis ​​na Itália com as intervenções de Mario Conte, Prefeito de Treviso e Chefe da Anci Veneto, Enrico Pagliari, Diretor da Área Técnica Aci, Pierpaolo Settembri, Chefe da Unidade do Direcção-Geral da Mobilização de Coordenação da Comissão Europeia. “Não pode haver transição sustentável sem a participação de todos os atores envolvidos”, afirmou. Patrizia Toya, deputada do Parlamento EuropeuMembro do Comitê de Indústria, Pesquisa e Energia.

As startups têm a tarefa de investigar os caminhos, métodos e fundos para permitir o desenvolvimento, da ideia de um projeto concreto ao seu lançamento no mercado com a certificação 2hire que desenvolve tecnologia de telecomunicações veicular; Reefilla co-desenvolveu um inovador sistema de carregamento para veículos elétricos e Futur-e Foiling ainda em fase de crowdfunding, que traz propulsão elétrica para o mundo marinho, Antonio Margiotta do Fundo Nacional de Inovação e Viametta Mataloni, Associada de Desenvolvimento de Negócios da Plug and Play Itália , Acelerador de inicialização em Modena Motor Valley.