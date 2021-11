Rotas comerciais no século XVII | mapa conceitual

Rotas comerciais no século XVII

Durante o século XVII, o domínio da Espanha e portugal nas rotas de comércio em África, américa e ásia Desafiado por uma competição de Inglaterra, Holanda e França.

Vamos ver quais são as principais vias.

Rotas comerciais na Ásia



o Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1602, assegurou alguns portos ao longo da costa africana e o controle político e comercial do arquipélago indonésio. As principais commodities foram especiarias e café.

o Companhia Inglesa das Índias OrientaisReconhecida pela coroa inglesa em 1600, ela primeiro estabeleceu relações comerciais privilegiadas com as cortes indianas e depois se estabeleceu como o corpo político e militar da Índia.

Os produtos de interesse são têxteis indianos, porcelana chinesa e chá.

Rotas comerciais na África



No início do século XVII, os mercadores europeus mantinham relações políticas e comerciais estáveis ​​e respeitáveis, especialmente com os poderosos Reinos do Benin e Monomotapa Africano.

Marfim, ouro, especiarias e sais Foi a principal mercadoria vendida pelos reinos africanos aos europeus, antes do tráfico negreiro africano: fenômeno disseminado em meados do século XVII por portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses.

comércio triangular mercado de escravos Consiste em:

na descarga de navios de mercadorias europeias em troca de escravos africanos vindos da costa escravista;

Vir para a América e vendê-lo, trocando-o por produtos americanos.

Chegue na Europa com produtos americanos e recomece a turnê a partir daí.

Rotas comerciais na América



No século XVII, o Império Espanhol controlava a maior parte das terras americanas: as colônias mais importantes eram Representantes da Nova Espanha, na América Central, e as Vice-rei do Peru, na América do Sul.

O monopólio dessas rotas comerciais era de responsabilidade da coroa espanhola.

Economie Vice-rei do brasil, que pertencia a Portugal, baseava-se nas plantações de café, algodão, cacau e fumo, que exigiam muito trabalho, e eram compensadas por escravos africanos.

A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi fundada em 1621, e sua base principal era a cidade brasileira de Moristad, que se separou dos portugueses.

Aqui, a empresa tinha como principal actividade a pirataria contra o comércio luso-espanhol.

No início do século XVII, os ingleses Virginia Company Ele colonizou a costa leste da América do Norte e estabeleceu as Treze Colônias da América do Norte.

O comércio britânico incluía tabaco, chá, algodão e café e, portanto, também escravos africanos.

o Companhia Francesa das Índias Ocidentais, reconhecida em 1635, opera no Canadá, Louisiana e nas Antilhas.

Além do comércio de peles, a empresa frequentemente se envolvia em ações perturbadoras contra os britânicos.

A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, autorizada pelo rei inglês em 1606, formou a New Holland na costa leste da América do Norte, com sua capital Nova Amsterdã, hoje Nova York, fundada em 1626. Foi então conquistada pelos britânicos em 1674.

Rotas comerciais no século XVII: um mapa conceitual



Mapa conceitual de rotas comerciais no século XVII



Fonte: Conselho Editorial







