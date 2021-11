Mercados de ações europeus em expansão, Powell convence os mercados. Tenaris Race em Milão

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O Bolsas de valores europeias Eles reagem bem às decisões do Federal Reserve e às palavras de Jerome Powell. “Nossa decisão de começar a diminuir não tem implicações para futuras decisões de taxas de juros”: O presidente do Fed disse o que as bolsas queriam ouvir, o fato de o Fed ter começado a reduzir o estímulo extraordinário lançado durante a pandemia (compra de títulos do governo e títulos hipotecários ). Por 120 bilhões por mês) também não significa que está se preparando para o futuro nota alta.

E deixar os preços inalterados aí também banco da InglaterraApesar da expectativa de que o custo do dinheiro suba. O conselho votou 7-2 para manter a taxa de referência em 0,1% e 6-3 para manter a meta de compra de títulos.

Tendência do mercado de ações FTSE Mib download…

Depois do Federal Reserve

O banco central dos EUA anunciou exatamente o que o mercado esperava: diminuindo É a redução gradativa das compras de títulos (15 bilhões por mês). Mas também enviou nada menos que três mensagens pacíficas aos mercados. 1: A diminuição será elástica E pode ser banido se a economia piorar ou se as condições também mudarem na frente da pandemia. Segundo: para‘inflação’ Ainda é considerado “temporário”, embora sua tendência de alta dure mais do que o esperado anteriormente. A esse respeito, Powell usou palavras semelhantes às proferidas pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na quinta-feira, 28 de outubro. Terceiro: a redução não é necessariamente uma sala de espera Aumento de preços em 2022. O mercado está descontando atualmente dois ou três, a partir de julho de 2022. Veremos se essa previsão diminui nos próximos dias.

Tenaris é executado a cada três meses sob os holofotes da Piazza Afari

No front corporativo, a Piazza Avary analisa as contas do terceiro trimestre para empresas listadas.Intesa San Paulo Ele volta ao mercado de ações depois que as contas confirmam a reação ruim dos operadores, uma vez que todas as atenções se voltaram para o novo plano de negócios. As ações voltaram a ficar abaixo de € 2,50. ele corre Tenaris que fechou o terceiro trimestre com lucro de US $ 326 milhões e a receita cresceu 73%, superando as expectativas. Sanam reaperto o gás O conselho fechou os primeiros nove meses do ano com receita de 2,33 bilhões (+ 15%) e lucro líquido de 938 milhões (+ 7%), e o conselho também aprovou um dividendo provisório para 2021 de 1.048 por ação. Muitos dos grandes nomes da Piazza Afari estão trazendo suas contas para o mercado. Preparação Banka GeneralE nome industrialEBanco MpsE EnelE dentroE Prefeito de Tecnemont.

Boom do petróleo posterior

Os preços do petróleo bruto subiram depois de um dia escuro antes. A sessão de quarta-feira, 3 de novembro, foi pesada em geral para o setor de energia, que foi afetado por ela Ações dos EUA sobem, bem como a produção dos EUA, que voltou a 11,5 milhões de barris por dia, ou melhor, aos níveis anteriores ao furacão Ida. Analistas da MBS Capital Services dizem que pressões de baixa também podem ter contribuído para a notícia de que no final do mês Negociações com o Irã. Além disso, a reuniãoOPEP + De onde certas notícias não deveriam vir. De acordo com declarações recentes – dizem analistas – os países produtores devem optar pela confirmação do aumento planejado de 400 mil barris por dia também em dezembro, apesar das recentes pressões do presidente americano Biden, sobretudo, para aumentar a produção.