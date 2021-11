Web Summit em Lisboa, campeã da Sardenha com as suas startups

O sucesso da Sardenha no Lisbon Web Summit que hoje terminou. A única região italiana com espaço de exposição próprio acolheu 6 start-ups inovadores organizados pela Sardegna Ricerche em nome do Ministério da Indústria.

As empresas da Sardenha – identifica a Comissária Anita Pelli – tiveram a oportunidade de apresentar as mais recentes inovações ‘Made in Sardinia’ para um público de mais de 42.000 participantes de 128 países, em áreas que vão desde Agritech à inteligência artificial aplicada. ambientes para aplicações de pesquisa. Finanças, do processamento de big data ao marketing visual. ”

A delegação da Sardenha foi também recebida pelo embaixador italiano em Portugal, Carlo Formosa, durante um evento de networking na embaixada.

“Foi uma oportunidade importante para ativar muitos contatos com potenciais clientes, parceiros e alguns dos 872 investidores de todo o mundo – acrescenta o consultor de orçamento Giuseppe Fasolino – As empresas da Sardenha expressaram sua satisfação com o apoio prestado pela região e pela Sardegna Ricerche e esperava que eles pudessem alcançar Mais participação coletiva em grandes eventos no mundo da inovação no futuro, para aumentar a excelência tecnológica da ilha em uma apresentação global e para expandir seus produtos e serviços inovadores para novos mercados. ”

