Verificações de impostos sobre aqueles que excedem os limites

O combate à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro passa pela redução do caixa. A partir de 1º de janeiro, o limite foi reduzido novamente.

Agora é uma estratégia declarada do governo, que visa revolucionar os sistemas de pagamento, limitando o uso de dinheiro para flash. A partir de 2022, as regras serão muito mais rígidas do que já são. A luta implacável contra a evasão fiscal se afastará do uso de métodos rastreáveis ​​(cartões e transferências bancárias), mesmo em contextos mais próximos da vida cotidiana. E a notícia não preocupará apenas quem paga, mas também quem recebe os pagamentos. Na verdade, os comerciantes terão que se equipar com máquinas POS, talvez aproveitando os incentivos disponíveis para a última geração.

Um esforço conjunto, portanto, desde que o uso de dinheiro seja cada vez menos frequente. É claro que as novas restrições não zerarão imediatamente os valores disponíveis para o saldo de caixa. A partir de 1 de janeiro, os pagamentos sob este método só serão permitidos até € 999,99. Se você precisa se livrar de mais, Caberá às ferramentas que podem ser rastreadasCartões de qualquer tipo, ATM, banco ou transferência postal. Tudo em nome do rastreamento de grandes despesas.

Pagamentos em dinheiro, restrições a partir de 1º de janeiro: sem penalidades para os infratores

Por isso tem cuidado. 2022 será uma espécie de Ano Zero, considerando que seria a primeira manobra pós-pandemia na era Draghi. O próprio Primeiro-Ministro referiu-se à evasão fiscal como um dos piores males do nosso país, pelo que se dispôs a utilizar estratégias cada vez mais polidas para contrariar, tanto disto como dos riscos de potenciais problemas de lavagem de dinheiro. Também por esse motivo, as críticas serão limitadas Fala-se mesmo em retirar 500 euros das notas mais vulneráveis ​​a este fenómeno. Porém, por enquanto, começaremos com as restrições de pagamento e continuaremos com uma estratégia que já está em andamento há algum tempo. De facto, desde 1 de julho de 2020, já passou dos antigos 3 mil euros aceites para mil, limiar válido até 31 de dezembro de 2021.

Portanto, em suma, os limites para 1 de janeiro foram reduzidos para um máximo de 1.000 euros. Na verdade, como mencionado, a ser exatos 999,99 euros. E tenha cuidado, porque a repartição de finanças monitora tudo, principalmente os grandes pagamentos. Sim, até dinheiro. Quando ocorrem retiradas de fundos muito altas, as lentes financeiras desencadearão investigações. Bem como no caso de operações como Pagamentos que excedam a quantidade de dinheiro em estoque ao custo de. Mesmo na fase de declaração de imposto de renda, tudo deve correr bem: em caso de divergência entre o que foi declarado em 730 e o estilo de vida do contribuinte, a Receita poderá prosseguir com as investigações. Basicamente, tenha cuidado não apenas com o quanto você compra em dinheiro, mas também com o quê.