Eleições antecipadas em Portugal, o presidente critica forças políticas

Uma semana e um dia após a rejeição da lei orçamentária para 2022 iO presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições antecipadas.

O orçamento foi inundado por vozes dissidentes do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Inicziale Liberal. Apenas o Partido Socialista votou a favor e o Partido da Ação Nacional e os não membros Joaçin Catar Moreira e Cristina Rodriguez se abstiveram.

Assim, a aliança que tornou possível o governo de Antonio Costa, cai depois de seis anos.

“Posso anunciar – diz de Sousa – que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar as eleições para 30 de Janeiro de 2022.”

crítica do presidente

O presidente criticou aliados do partido majoritário – o Partido Socialista – e da oposição por abandonarem o governo em um momento de crise.

Para o chefe de Estado, as diferenças eram “tão profundas” e “tão grandes que se tornaram intratáveis ​​e pesam mais do que o caminho que percorremos juntos”: as tensões eclodiram no momento mais difícil devido à crise de Covid.

“Acho que é difícil para o cidadão comum entender, quem queria aprovar o orçamento e quem realmente esperava aprová-lo, que bastou para enfrentar uma crise de saúde, econômica e social. Portanto, tenho certeza que foi o suficiente Era preciso uma crise política Para se juntar a tudo ”, comenta o presidente português.

A rejeição do orçamento levou à dissolução de um governo até então relativamente estável. O primeiro-ministro Antonio Costa lidera as pesquisas de opinião.