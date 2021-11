A estreia mundial do novo SUV urbano Toyota Aygo X está chegando

Toyota Aygo X, o novo crossover compacto da cidade

A Toyota trabalhou no novo Aygo X para torná-lo uma referência na sua classe, conduzindo um estudo europeu dos hábitos de condução na cidade, analisando as necessidades dos clientes que procuram um veículo elegante, compacto e seguro. Foi assim que nasceu o novo compacto do Grupo Toyota.

SUVs urbanos são construídos no estilo de A popular plataforma GA-B Da Toyota New Global Architecture (TNGA), apresentado pela primeira vez com o novo Yaris, o carro atual para 2021 na Europa, e mais recentemente com o novo Yaris Cross. O carro urbano ideal deve ser compacto, ágil e seguro para o motorista. Deve também transmitir emoção à motivação, incorporando os melhores avanços tecnológicos. O novo Aygo X incorpora tudo isso e muito mais.

Design exterior do Toyota Aygo X.

Os designers da casa queriam realmente trazer com o carro-conceito, Autenticidade e frescor no mercado europeu de carros compactos. Toyota Aygo chegou ao mercado europeu em 2005Desde o início foi o veículo mais acessível da marca, surpreendendo os clientes com a sua personalidade jovem e divertida. Os clientes atuais da Toyota desejam estilo, distinção e a capacidade de expressar sua individualidade por meio de seus veículos.

depois, depois Lançamento bem-sucedido de Aygo X PrologueO projeto Aygo X mudou para o design da Toyota Motor Europe na Bélgica, onde as equipes de design trabalharam em estreita colaboração com o planejamento do produto, pesquisa e desenvolvimento para transformar o conceito em um modelo de produção. Cria uma execução em dois tons muito cativante, combinada com tintas inspiradas no mundo das especiarias Uma silhueta com um perfil único que chama a atenção.

Toyota Aygo X, o SUV urbano ágil e compacto

A famosa plataforma GA-B é usada na construção do carro; Ofertas Aygo X. pacote de churros real, representa uma proposta única no segmento A do mercado. As dimensões do automóvel são as seguintes: o comprimento é 3700 mm (mais 235 mm do que o anterior), a distância entre eixos é aumentada em 90 mm. A frente é 72 mm mais curta que o Yaris, e o tamanho máximo do aro foi aumentado para 18 polegadas.

O novo SUV urbano foi projetado para as ruas mais estreitas da cidade, o raio de viragem do carro foi reduzido de forma excelente, apenas 4,7 metros, É um dos mais baixos de sua classe. A largura da carroceria do carro é de 125 mm do atual Aygo, hoje é de 1.740 mm.

Segurança a bordo e design emocional

O motorista quer ouvir segurança Em seu carro, o Aygo X também sai vitorioso nesse aspecto. A posição de direção elevada e a embalagem compacta e compacta fornecem ao motorista uma maior presença na estrada e maior segurança.

O assento foi levantado em 55 mm e o ângulo de visão do pilar A aumentou para 24 graus, o que sem dúvida leva a uma melhor visibilidade. Os pneus e rodas são maiores e combinam perfeitamente com a suspensão TNGA introduzida Conforto de direção e dinâmica de direção excepcionais.

O SUV urbano sabe como se exibir graças a Características exteriores atraentesO design exclusivo e as cores também enfatizam a durabilidade e o espírito de “ir a qualquer lugar” de um verdadeiro crossover. O ruído interior de hoje é reduzido graças ao uso de materiais que absorvem o som, de forma que o habitáculo é muito mais silencioso.

Toyota e JBL se uniram pela criatividade Excelente sistema de som Com uma assinatura acústica adaptada às características do Aygo X. O sistema de som consiste em um conjunto de quatro alto-falantes, um subwoofer de 300 W e um grande subwoofer de 200 mm alojado no porta-malas. Graves poderosos, resposta brilhante dos alto-falantes e pitch amplo e bem definido. O Aygo X também pode ser equipado com um teto solar de tecido, pioneiro no segmento A. Graças ao uso de materiais de alta qualidade, o tecido oferece melhor proteção contra água e poeira.

Tecnologias a bordo do novo SUV urbano Toyota Aygo X

A nova geração compacta apresenta alguns dos mais recentes Grandes inovações tecnológicas a bordoA conectividade de Aygo X é garantida pelo Toyota Smart Connect e o aplicativo MyT. O equipamento do veículo é muito rico e conta com Toyota Smart Connect, grande tela sensível ao toque HD de 9 polegadas, iluminação interna com iluminação difusa, carregamento sem fio para smartphones e oferece aos clientes uma experiência sempre conectada graças ao aplicativo MyT. Assim, todos os clientes têm a capacidade de monitorar certas estatísticas e dados do veículo em tempo real, como análise de direção, nível de combustível, avisos e rastreamento do veículo.

A última geração de sistemas multimídia O Aygo X da Toyota também oferece navegação baseada em nuvem para fornecer informações de rota em tempo real em serviços sempre conectados. Notícias e outros serviços serão lançados ao longo do tempo, com atualizações, atualizações e recursos adicionais que serão enviados automaticamente para o sistema. O Toyota Smart Connect também oferece conectividade de smartphone com e sem fio graças aos protocolos Android Auto e Apple CarPlay.

Máxima eficiência ao dirigir o Toyota Aygo X.

O SUV foi totalmente reprojetado com o objetivo de maximizar a eficiência. Por exemplo, o Aygo X garante, com um dos menores pesos de meio-fio do setor Excelente consumo. O pára-choque dianteiro e as molduras das rodas permitem economia de combustível, direcionando o fluxo de ar levemente para fora dos pneus, reduzindo assim a turbulência na frente e nas laterais do veículo. Os moldes dos arcos das rodas traseiras direcionam o fluxo de ar dos pneus do veículo para um ponto de encontro na parte traseira do SUV. Com um consumo de combustível esperado de 4,7 l / 100 km e 107 g / km de dióxido de carbono. Aygo X é projetado e fabricado na Europa para clientes europeus, Chegando em 2022.