Maserati GranCabrio Folgore: elétrico e aberto

É detectado em 14 segundos – Gasolina ou elétrica, o cliente decide: Conforme anunciado há algum tempo, toda a gama Maserati é eletrificada e, além de todos os modelos com motor de combustão, existe também uma variante a bateria. Depois do SUV Grecale e do cupê GranTurismo, é a vez Maserati Gran Cabrio Folgore. Recentemente introduzido no mercado com um motor V6 biturbo de 550 CV (3,0 CV)aqui Notícias) O Trident Discovery assume as formas e a mecânica de um cupê e as combina com elegância Parte superior de lona (disponível em diversas cores) que pode ser dobrado em 14 segundos através do prático comando localizado no ecrã inferior do sistema multimédia. Os mecanismos de acionamento do hardtop e as modificações necessárias para compensar a perda de rigidez resultante da remoção do hardtop resultaram em sobrepeso 80kg para um total de 2340kg (a verificar).

É muito poderoso – o Maserati Gran Cabrio Folgore É uma descoberta que aposta no conforto de condução ao ar livre e nos acabamentos elegantes e ultra personalizáveis, mas que graças à ação de três motores elétricos (dois na traseira, um na dianteira) garante bem a potência máxima. 761 cv e 1.350 NmEle se move no solo usando as quatro rodas, acelerando de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, com velocidade máxima de 290 km/h. O pacote alimenta os motores Bateria de 92,5 kWh Não é colocado sob o habitáculo como acontece em muitos outros carros eléctricos, mas tem uma forma especial em T, e desta forma os engenheiros da Trident conseguiram colocá-lo no chassis do Maserati GranCabrio Trofeo onde o motor de combustão e os controles estão localizados. O câmbio está localizado, mantendo inalterada a altura do carro e dos bancos.

Reabastecimento rápido – Graças à estrutura de 800V, a bateria Maserati Gran Cabrio Folgore Promete recarga muito rápida: o carro aceita corrente contínua Até 270 kW Para recuperação de bateria de 20 a 80% por 18 minutos. A respeito deindependênciaDependendo de qual casa tem energia “total” você pode viajar 447 quilômetros No loop Wltp. O novo Maserati GranCabrio Folgore chegará ao mercado em 2025: já pode ser configurado no site da empresa e tem preço inicial de 210.700 euros.