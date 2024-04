A Audi está apresentando a instalação Reflection e Q6 e-tron como estreia mundial. Fotos da estreia – Corriere.it

A instalação estará disponível até 28 de abril, das 10h à meia-noite, e também será possível conhecer o novo SUV elétrico Q6 e-tron.

Até 28 de abril, os espaços da Casa do Progresso apresentarão a abordagem da Audi à mobilidade com emissões zero, que transforma a marca num fornecedor de mobilidade de 360 ​​graus. Desta maneira Audi torna seus próprios temas da Milan Design Week 2024Que vão desde a sustentabilidade como compromisso concreto com a protecção do ambiente, até à criação e restauração de um sistema sócio-ecológico mais equitativo, graças ao desenvolvimento tecnológico harmonioso que apoia as necessidades humanas.

A estreia do Q6 e-tron Na Design City, a Audi apresentou ao público o Q6 e-tron, o SUV elétrico, a nova expressão da Vorsprung Durch Technik (tecnologia de vanguarda) da marca Audi. Audi reconfirma a Piazza del Quadrilatero de Portrait Milano como sede da Casa do Progresso 2024, hotel da marca de hospitalidade Lungarno Collection, propriedade da família Ferragamo. Graças à sua localização privilegiada e entrada dupla pela Corso Venezia 11 via Sant'Andrea 10, o local representa um destino único que combina história, arte, cultura e estilo com tecnologia. A entrada na Audi House of Progress estará disponível até 28 de abril, das 10h à meia-noite.

Síntese de reflexão A instalação desta gravura, criada no âmbito da exposição e evento "Interni Cross Vision" e assinada pelo estúdio de design internacional Bjarke Ingels Group, estúdio com escritórios em todo o mundo, chama-se "Reflection". O nome é essencialmente uma combinação de "reflexão" e "ação". Está associado ao conceito de que nossas ações no mundo refletem a essência do nosso ser, dando mais profundidade conceitual à composição. O desenho configura-se como um símbolo de 'mais' que pode ser visto de cima e que vai além do mero conceito de aumento numérico para representar uma afirmação conceitual. Através de uma simples seleção de elementos, a área é dividida em quatro setores distintos que refletem os princípios temáticos básicos da composição e dos anéis do logotipo da Audi. A instalação do espelho cria uma ilusão espacial envolvente, destacando o esforço contínuo da marca em ultrapassar os limites da inovação. Graças às paredes espelhadas medindo 10 x 1,2 x 8,5 metros, o ambiente é dividido em quatro setores distintos – comunidade, conhecimento, desempenho e luz digital Audi.