Vaso sanitário coberto e sujo que não dá descarga? Encontre a única maneira de mantê-lo como novo

Banheiro sujo de calcário para limpar – Newsby.it

Quantos de vocês já se encontraram com o fundo do vaso sanitário sujo? O calcário que continua e não desaparece de forma alguma, também nos deixa mal quando amigos vêm à nossa casa.

Você já experimentou todos eles? Já lavou bem mesmo com alvejante e o resultado é sempre o mesmo? Existem alguns pequenos truques que podem ser aplicados rapidamente e que garantem os melhores resultados.

A higiene é uma das coisas mais importantes em uma casa. Você já foi na casa de um amigo e encontrou o banheiro sujo? Que ideia você teve? Que impressão você teve? Você quer que todos que vão à sua casa enfrentem tal situação? Nada, claro. Então para fazer isso você tem que tentar Use truques simples que podem melhorar o seu dia.

Sujeira e bactérias se infiltram no fundo do calcárioPortanto, não só se torna uma coisa feia, mas também é perigoso para a nossa saúde. Existem muitos produtos químicos no mercado, que às vezes custam muito dinheiro, mas não resolvem o problema. Vamos agora explicar um truque que vai facilitar a nossa vida na limpeza diária da casa.

Como limpar o banheiro e economizar dinheiro? o segredo

Existem segredos para manter seu banheiro e sua casa limpos gastando menosEstes truques podem ser aplicados por alguns euros e são realmente eficazes. O vinagre é um ótimo recurso. Para manchas no fundo do vaso sanitário, basta despejar uma quantidade generosa e deixar agir por meia hora antes de enxaguar. Passado esse tempo, o vinagre enfraquecerá a mancha, que será facilmente removida com a escova.



Você não acredita? Apenas tente perceber que o vinagre é uma arma essencial em casa e não é uma boa ideia apenas despejá-lo na salada. Na verdade, pode ser usado puro na parede para remover manchas de mofo sem o risco de ver a cor da parede desbotar. Na verdade, a lixívia tende a descolorir as paredes, por exemplo, aquelas com uma parede amarelada por onde vai passar a lixívia vão tirar a mancha mas deixar uma mancha branca. Não é vinagre, mas vai removê-lo, tornando-o uma memória. Claro que a sua ação é mais lenta e menos invasiva, mas assim evitará ter de repintar a parede como pode acontecer a quem não seguiu os nossos conselhos.