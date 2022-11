Portugal: Ministro português encontra start-ups italianas – Notícias das embaixadas

(ANSA) – LISBOA, 03 DE NOVEMBRO – O ministro português da Economia e do Mar, António Costa Silva, acompanhado do embaixador italiano em Lisboa, Carlo Formosa, reuniu-se ontem com as startups italianas participantes na Web Summit, um dos eventos mais importantes em escala global dedicada à tecnologia e inovação. A cimeira reuniu em Lisboa 2.300 startups, mais de 1.000 investidores e mais de 71.000 participantes individuais de 160 países.



Durante a sua estadia no evento, o Ministro passou um tempo significativo na região que acolhe os expositores italianos, a única plataforma não portuguesa que Costa Silva escolheu visitar para recolher informação directamente junto dos nossos empresários sobre as características dos seus produtos e Serviços.



O espaço coletivo italiano contou com a participação, coordenada pela Ice Agency, de mais de 30 startups mais dinâmicas e inovadoras, atuantes em diversos setores, como educação, mobilidade, finanças, saúde, esportes, viagens, tecnologias e inteligência artificial.



Em seguida, o Embaixador Formosa falou em nome da Itália no Fórum da Aliança Esna-Eu, realizado no grande complexo que acolheu a Web Summit e presidido pelo Ministro António Costa Silva. Lançada durante a Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, a ESNA é a autoridade de referência para os governos europeus empenhados em criar ambientes propícios à criação e expansão de start-ups e à partilha de boas práticas.



As startups italianas presentes na cimeira web foram finalmente recebidas na residência do Embaixador para uma recepção organizada com o objetivo de promover negócios e cooperação através da interação com empresas e instituições portuguesas que trabalham na área da inovação e com representantes de fundos de investimento. . (Lidando).