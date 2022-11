Borsa Italiana, comentando a sessão de 4 de novembro de 2022

Enel para baixo após a divulgação dos resultados trimestrais. Dia ruim para Monte dei Paschi di Siena. Leonardo é ruim também

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus foram consolidados em área positiva Na última sessão da semana, incrementos na faixa de 1-2%.

são 11,50 FTSEMib Ele subiu 1,06% para 22.947 pontos, logo abaixo da alta intradiária de 22.956 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram 0,99% recuperado. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+0,54%) e A estrela do FTSE Italia (+17%).

o Bitcoin Isso equivale a mais de 20.500 dólares (cerca de 21.000 euros).

o BTP-Bund spread Ele encolheu para menos de 215 pips, com rendimentos BTP de 10 anos pairando em torno de 4,4%.

EU ‘euro Eu toquei $ 0,98.

No Diminuiu 0,91% para 4,5325€. O gigante elétrico me informou Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022Nesse período, houve um forte aumento na receita e uma queda na lucratividade. A dívida está em alta. A administração da Enel também revisou algumas das metas financeiras relacionadas ao ano fiscal de 2022 e relatou o valor dos dividendos intermediários de 2023 (relacionados ao ano fiscal de 2022).

o Monte dei Paschi di Siena Regista um decréscimo de 12,5% para 1,6094 euros. O Instituto Sena anunciou que o aumento de capital da empresa, que incluiu 1.249.665.648 ações de nova emissão, no valor total de 2,5 bilhões de euros, foi totalmente subscrito.

Intesa São Paulo Campeão do Dia (+1,2% para 1,9932€)Aguardam-se os resultados do terceiro trimestre de 2022.

Leonardo Regista um decréscimo de 5,2% para 7.774 euros. A companhia aérea me informou Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022, período que encerrou com crescimento de receita e melhora da rentabilidade. Além disso, a administração da Leonardo revisou algumas estimativas financeiras para 2022, em particular, sobre pedidos.

também Pirelli (+6,37% para 3.889€) entre os campeões da sessão no FTSEMib. A empresa emitiu I Resultados financeiros para os primeiros nove meses de 2022É o período que assistiu a um crescimento dos principais indicadores económicos, melhor do que o consenso dos analistas. Diante do desempenho operacional registrado no período em análise, a administração da Pirelli atualizou as metas financeiras para 2022.

no centro das atenções Telecom Italia TIMApós o forte aumento que foi alcançado nas quatro sessões anteriores. As ações da companhia telefônica subiram 0,73% para 0,2199 euros.

Tenaris Passa para território positivo (+0,28% para €16,2). A empresa emitiu I Resultados financeiros dos primeiros nove meses e terceiro trimestre de 2022. Os números de janeiro a setembro mostraram uma forte melhora no volume de vendas e na lucratividade, beneficiando-se do aumento do volume de vendas e dos preços dos tubos. A administração da Tenaris forneceu alguns indicadores financeiros para o quarto trimestre de 2022 e propôs um dividendo intermediário para 2023 (relativo ao ano fiscal de 2022) de US$ 0,17 por ação.