Mercados de ações hoje, 13 de outubro. Uma enxurrada de lucros para os bancos dos EUA, mas os mercados bolsistas da UE fecham em baixa. Visco: “Cuidado nas manobras”

Ásia fechou em baixa, Tóquio -0,5%

O regresso das preocupações sobre as medidas da Fed e os sinais de deflação na China, juntamente com um declínio nas importações e exportações, estão a pesar nos mercados bolsistas asiáticos, todos eles no vermelho. Tóquio perdeu 0,5%, Xangai 0,7%, Shenzhen 0,8% e Sydney 0,6%, enquanto Seul e Hong Kong sofreram quedas de 1,5% e 2,3%, respetivamente. Ontem, os dados de inflação nos EUA, que pararam em 3,7% em Setembro, renovaram os receios de um novo aumento da taxa antes do final do ano, enquanto os preços ao consumidor overnight na China permaneceram inalterados em termos homólogos e os preços de produção caíram 2,5% . Os swaps chegaram ao noticiário dos EUA, levantando a possibilidade de outro aperto de 25 pontos base nos EUA, aumentando de 30 para 40%, onde JPMorgan, Citigroup, BlackRock e Wells Fargo abrirão hoje a temporada de relatórios trimestrais e onde os futuros em Wall Street não estão muito ocupado no tempo presente. Os títulos do Tesouro, que subiram acima de 4,7% ontem, foram negociados em torno de 4,65% pela manhã. Mesmo os rumores divulgados pela Bloomberg sobre o possível lançamento de um fundo do governo chinês destinado a estabilizar o mercado de ações não ajudaram os mercados a recuperar a confiança. Entretanto, na frente energética, o petróleo começa a subir novamente, com o WTI a subir 0,9% para 83,82 dólares o barril, enquanto o gás respira fundo e, depois do rali de ontem, cai 2,7% em Amesterdão, ainda acima dos 50 euros por megawatt hora. . Na Europa, os dados da produção industrial da Zona Euro são esperados a meio da manhã, enquanto o índice da Universidade de Michigan chegará dos EUA à tarde. Ao nível dos bancos centrais, falarão Joachim Nagel, membro do Conselho de Administração do Banco Central Europeu, e a Presidente Christine Lagarde.