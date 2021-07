Fique atento aos compromissos na quinta-feira 29 e na sexta-feira 30 e seu potencial impacto na direção do mercado de ações

Vamos dar uma olhada nos principais dados econômicos e financeiros que acompanharão as sessões do mercado de ações na próxima oitava. Em particular, fique de olho nas datas na quinta-feira 29 e na sexta-feira 30 e seu impacto potencial na direção do mercado de ações.

Compromissos econômicos e financeiros na segunda-feira, 26

A nova oitava também começará suavemente em relação aos eventos macro.

Os dados noturnos sobre a balança comercial da Nova Zelândia e a produção industrial de Cingapura (em ambos os casos, dados mensais e anuais) chegarão. A seguir, conheceremos o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os índices do Diretor de Serviços e Manufatura para PMEs japonesas.

Na Europa, o foco (H 10) no índice Ifo está na confiança do empresário alemão, enquanto nos EUA os dados sobre vendas de casas novas (H 16).

Terça-feira 27 de julho

Às 10h, saberemos a balança comercial italiana não europeia.

Também às 10h00, serão divulgados dados sobre a massa monetária do M3 em toda a UE (esperado: 8,2%, valor anterior: 8,4%). Saberemos a variação do valor total dos novos empréstimos a empresas não financeiras (dados de junho).

Nos Estados Unidos, dois números se destacam sobretudo: a variação do valor total das novas encomendas de bens duráveis, excluindo transportes (às 14h30). Às 16h, saberemos o relatório de confiança do consumidor dos EUA.

Motoristas de mercado na quarta-feira

Da noite para o dia, chegarão vários dados sobre a taxa de inflação australiana e a tendência associada ao custo de vida.

No Velho Continente, nos referimos ao relatório GFK sobre o nível de confiança do consumidor alemão na economia (esperado que seja – 4,0% vs. -0,3% anterior). De 8,00 a 10,00 saberemos então os níveis de confiança dos consumidores alemães, franceses e italianos.

Lá fora, todos os olhos estão voltados para o custo de vida canadense (os dados chegam às 14h30) e alguns dados da política monetária dos EUA às 20h00. Nomeadamente, as decisões do Federal Open Market Committee e a subsequente conferência de imprensa, a decisão sobre a taxa de juro dos fundos alimenta-o (Valor anterior: 0,25%).

Quinta-feira 29 de julho

Cheio de dados e números sobre as negociações de quinta-feira. Em suma, Espanha, Alemanha e Itália revelarão a situação do custo de vida interno de seus países. Da Alemanha, também conheceremos a situação relativa do mercado de trabalho, enquanto o Reino Unido publicará dados sobre os níveis de hipotecas e empréstimos e a oferta monetária doméstica relativa.

Às 11:00, dados de inflação em toda a UE, previsões de produção e preços de venda serão divulgados.

Por fim, leilões de títulos na Itália com novas emissões de 5 e 10 anos (taxas anteriores de 0,12% e 0,81%).

Fique atento aos compromissos na quinta-feira 29 e na sexta-feira 30 e seu potencial impacto na direção do mercado de ações

Às 7h30 saberemos os dados do PIB da França e a 8,00 da Alemanha, para o segundo trimestre a previsão, respectivamente igual a 0,8% e 2,00%. Nesse ínterim, saberemos do Reino Unido o índice nacional de preços da habitação.

Às 8h45, a França publicará dados diferentes sobre a inflação doméstica, enquanto às 9h saberemos a taxa de desemprego italiana mensal e trimestral.

Em vez disso, às 9h, 10h e 10h30, Espanha, Itália e Portugal revelarão os dados do PIB de seus países. Finalmente, às 11h00, os dados italianos sobre o custo de vida serão divulgados, enquanto a UE divulgará a inflação, o PIB e a taxa de desemprego.

