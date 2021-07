Transporte Aéreo, Golpe Máximo em 26 de julho: Voos Garantidos

Golpeie nos céus da Itália e milhares de passageiros ainda estão no solo. Enac, a Autoridade Nacional de Aviação Civil e Comitê de Garantia de Greve Foi anunciado que os trabalhadores da ENAV cruzarão suas armas na segunda-feira, 26 de julho em todo o país, empresa que administra a aviação civil na Itália e centro de controle da região de Milão.

Transporte aéreo e a grande greve de 26 de julho: motivos para protestos

O enchimento vai durar 12 horas, de 8 a 20 horas Vai interferir ao longo do dia com os protestos dos funcionários easyJetE por 4 horas das 10 às 14 horas também da tripulação de solo da Emirates Airlines e Cargo Plus.

Somente Alitalia cancelamento anunciado 128 voos regulares.

nacionalmente greves Foi lançado pelos sindicatos UNICA e UGL-TA. Enquanto os sindicatos FILT-CGIL UGL-TA e UNICA participarão no Milan.

Outros protestos localmente Amanhã também vão se inscrever entre os funcionários dos aeroportos de Pescara, Torino, Nápoles e Gênova.

Transporte Aéreo, Golpe Máximo em 26 de julho: Lista de Voos Garantidos

No entanto, nas comunicações, o ENAC garantiu a cobertura de todos os voos em todo o país, incluindo voos charter com partida nos slots 7 a 10 e 18 a 21 vezes. Entre todas as chegadas e partidas de ilhas e rotas transcontinentais.

Além disso, a autoridade publicou uma lista de contatos seguros com a Sicília e a Sardenha:

EGW 203 FORLI (LIPK) Catania (LICC)

EGW 303 Catania (LICC) Parma (LIMP)

EJU 4804 CATANIA (LICC) NÁPOLES (LIRN)

EJU 3401 Olbia (LIEO) TAURINA (LINFA)

EJU 3409 Olbia (LIEO) Verona (Lipex)

EJU 3417 OLBIA (LIEO) BOLOGNA (LIPE)

EJU 4858 OLBIA (LIEO) Nápoles (LIRN)

EJU 4819 Nápoles (LIRN) Olia (LIEO)

DTR 1805 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA

DTR 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

AZA 1740 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AZA 1737 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

LAV 741 TRAPANI (LICT) PARMA (LIMP)

LAV 742 PARMA (LIMP) TRAPANI (LICT)

LAV 453 TRAPANI (LICT) MALpensa (LIMC)

BLA 4001 TURIM (LIMF) CATANIA (LICC

BLA 4002 CATANIA (LICC) TURIM (LIMF)

BLA 4013 TURIM (LIMF) PALERMO (LICJ)

VLG 6296-FLORENCE (LIRQ)

VLG 6297 OLBIA (LIEO) Florença (LIRQ)

VLG 6866 FLORENCE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6867 Catania (LICC) Florença (LIRQ)

VOE 1701 PESCARA (LIBP) CATANIA (LICC)

VOE 1576 CAGLIARI (LIEE) PESCARA (LIBP)

VOE 1709 GENOA (LIMJ) CATANIA (LICC)

VOE 1708 CATANIA (LICC) GENOA (LIMJ)

RYR 4917 TURIM (LIMF) PALERMO (LICJ)