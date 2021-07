GAL PICENO e ERASMUS + UP2WINE: intercâmbio de actividades com Portugal no sector vitivinícola – AscoliNotizie24

Erasmus + UP2WINE: notificação de seleção de interessados ​​para intercâmbio e atividades de apoio ao empreendedorismo no setor vitivinícola

GAL PICENO, parceiro do projeto transacional UP2WINE, financiado pela Comissão Europeia, Programa Erasmus +, Call 2019 Youth Mobility (KA105), Postou um aviso para escolha 06 Jovens com idades entre 18 e 30 anos, provenientes de zonas rurais, que atualmente estão desempregados ou têm desemprego de longa duraçãoCom os seguintes requisitos:

Jovens com ou sem experiência empreendedora

Jovens de regiões com menos oportunidades econômicas ou de regiões geograficamente desfavorecidas;

– Motivar os jovens a desenvolver as suas ideias e a transformá-las em projetos ou projetos sobre recursos rurais como o vinho e a vinha;

Jovens que desejam incentivar e investir no meio rural para o desenvolvimento sustentável da economia local.

O projeto visa desenvolver um intercâmbio de dez dias, de 6 a 15 de setembro de 2021 na cidade de Mogadoro (Portugal)Construir uma rede de organizações e indivíduos que contribuem positivamente para as oportunidades de emprego no setor de jovens participantes, proporcionando-lhes conhecimentos e habilidades que podem levá-los a uma vida ativa por meio do autoempreendedorismo.

Por meio do projeto Up2Wine, também será possível sensibilizar os jovens participantes e aqueles que indiretamente terão acesso ao projeto, sobre dois pontos sociais e estratégicos muito importantes para o desenvolvimento integrado de terras rurais e habitadas: o empreendedorismo e o fortalecimento da recursos locais.

Pedidos recebidos serão considerados válidos dentro de E o mais tardar à meia-noite de 6 de agosto de 2021Eletronicamente por e-mail para o endereço: [email protected]

Para visualizar o aviso e o formulário de registro, você pode consultar o site da Gal Piceno no seguinte link de referência: http://www.galpiceno.it/index.php/site/pagina/agenzia-di-sviluppo

Para informações e assistência no preenchimento do pedido, o Secretariado Gal Piceno está disponível de segunda a sexta-feira às 9h00/13h00 em 0736/827010 ou por e-mail para [email protected]