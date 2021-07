Notas de euro zero, elas realmente são: isso é o que você merece

As notas de zero euro são encontradas e valem um verdadeiro tesouro. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

“eles dizem o Dinheiro Não faz felicidade, mas se eu tivesse que chorar, prefiro fazê-lo no banco de trás de um Rolls-Royce do que em um vagão do metrô.“Feliz Marilyn Monroe. Realmente inegável como eu sou Dinheiro Ajuda a resolver muitas situações problemáticas. Começando com nutrição, até FaturasNa verdade, muitas vezes nos vemos tendo de largar a carteira para podermos comprar os bens e serviços que amamos. Por falar em dinheiro, 2002 foi um ano particularmente significativo, quando vimos o último ano Troque a lira – o euro, com muitos italianos que, até hoje, ainda se lembram de suas queridas velhinhas com especial carinho. Moedas.

Não é de estranhar, então, que muitos tenham decidido manter a velha lira. Uma opção que pode ser adequada em alguns casos, uma vez que algumas moedas ganharam valor ao longo dos anos inacreditável, tanto que pode apresentar a oportunidade ao seu feliz proprietário Ganhar muito dinheiro. Mas o que você acha se dissermos que você pode ter um em suas mãos Nota de zero euro. Bem, isso mesmo. Nenhuma nota de euro vale um verdadeiro tesouro. Então, vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

Notas de euro zero, elas realmente são e merecem um tesouro: tudo o que você precisa saber

Alguns podem pensar que isso é uma piada, mas Zero notas de euro Eles existem e merecem um tesouro. Tudo, você deve saber, nasceu da ideia de um empresário francês, Richard Fell, que decidiu lançar as notas de zero euro como lembrança. Um produto que alcançou grande sucesso em pouco tempo, tanto que despertou também o interesse de outros países da Europa, incluindo a Alemanha.

Falando nisso, em 2017 era uma cidade Kil Decidiu promover a iniciativa lançando a sua própria nota de zero euro. Na frente da nota está o navio de treinamento da Marinha alemã Gorch Fock II, enquanto todos os principais monumentos europeus estão impressos no verso, incluindo a Torre Eiffel, a Sagrada Família e o Coliseu.

Entrar pela Banco Central Europeu, seu valor real é zero euros, mas para obtê-lo você precisa Pague 2 euros e 50 cada. Estes são pedaços de Lembrança, cujo valor está constantemente aumentando devido à sua raridade. Neste momento, de facto, o Banco Central Europeu decidiu produzir 5 mil peças, que, tal como outras notas, contêm marcas d’água e imagens tridimensionais. Peças verdadeiramente únicas, que podem valer uma verdadeira fortuna ao longo dos anos.