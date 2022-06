Inflação e taxas, mercados aguardando as mensagens de Powell e Lagarde e o status do banco italiano BTP

Milão – Espera-se que seja uma semana movimentada nos mercados mais tarde perturbação Os últimos dias relacionados com os movimentos bancos centrais. Também grandes expectativas para o ano Relatório Consob.mas também para grandes empresas, com o novo Mps plano industriale as Generali. Conselho de Administração O que deve resolver o quebra-cabeça do julgamento.

Os investidores aguardam indicações dos próximos movimentos do Fed antes Presidente Jerônimo Powell, Para ser revisto quarta-feira no Senado e quinta-feira na Câmara: O presidente do banco central dos EUA poderá corrigir o jogo ou confirmar o que veio da reunião da semana passada, quando ele foi mais agressivo do que nunca sobre inflação e taxas. Mas o destaque também está no Banco Central Europeu, que emitirá Boletim Mensal (novamente quinta-feira) com novas estimativas econômicas enquanto Presidente Cristina Lagarde Ele será ouvido na segunda-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Parlamento Europeu: O mercado está esperando para saber os detalhes Escudo anti-espalhamento Que pode chegar, segundo fontes europeias Até 27 de junhoa data em que Fórum do Banco Central Europeu Sintraem Portugal.

De acordo com alguns rumores que circulam nos meios financeiros, seu valor pode chegar a 500 bilhões de euros. Tudo ainda é um tanto misterioso, mesmo que analistas e especialistas imaginem que o plano deve permitir isso Compra de títulos para estados com mais dívidas. Também pode haver restrições nos países beneficiários. A condição, no entanto, ainda é uma obrigação.

Outro compromisso em pauta é a data sobre indicadores Pequenas e médias empresas de manufatura e serviços nos Estados Unidos e nas principais economias europeiasagendada para quinta-feira que irá prever as tendências económicas para o mês de Junho. Por fim, deve-se notar Wall Street está fechada na segunda-feira Para comemorar o décimo nono dia e o início de Colocação da BTP Itália (até quinta).

segunda-feira, 20 de junho

– China: principal taxa de juros, junho. 3h15.

– Alemanha: preços ao produtor para o mês de maio. 8h00.

-Europa: pChristine Lagarde, residente do Banco Central Europeu Audição na Comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu

– Itália: Colocação Btp ItáliaQue dura até quinta-feira

-Uso: Wall Street está fechada Celebrando a Grécia dez

terça-feira, 21 de junho

-Roma: Relatório Anual de CONSOBcom o habitual discurso do Presidente Paulo Savona nos mercados

– Itália: Comitê Geral de Nomeaçõesàs vésperas do Conselho, para deliberar sobre a substituição do conselheiro renunciante Francesco Gaetano Caltagirone

-Uso: Dados Vendas de imóveis existentes Em maio, o consenso caiu 3,7%, ante -2,4% em abril. 16h00

Quarta-feira 22 de junho

-Inglaterra: o número parainchoudeverá subir para 9,2% de 9% em abril

-Itália: Generali. Conselho de Administraçãoem pauta, entre outros, a substituição do Conselheiro Caltagirone, a formação de comitês internos do conselho

-Usos: O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell É auditado pelo Senado dos EUA

-Europa: Expectativas para junho leitura de confiança do consumidor: 16h00

quinta-feira, 23 de junho

– Japão: O número do PMI de manufatura e serviços será divulgado em junho. 2h30

– França: Expectativas para o PMI de manufatura e serviços em junho. 9h30

– Alemanha: Anúncio do PMI de manufatura e serviços para o mês de junho às 9h30

– Inglaterra: Há expectativas para o índice PMI de manufatura e serviços em junho

– Europa: O Velho Continente também publica seu PMI de fabricação de junho

– EUA: Big Announcement Day da frente macro: New Support Requests, PMI de manufatura e serviços de junho, dados de estoques e produção de petróleo bruto e índice de manufatura de junho do Fed de Kansas City. Ouça o presidente do Federal Reserve para quarto

-Europa-: O lançamento do boletim económico do Banco Central Europeu

Itália: Após meses de estudo, ambos levantam o véu Plano Industrial 2022-2026 Por Mps

Itália: A conferência foi realizada em Rapallo Jovens Empreendedores da Confindustria Quem verá os grandes nomes da economia e da política como heróis.

sexta-feira, 24 de junho

-Japão: dados parainchouprojeção estável em 2,5%

Alemanha: contato Índice de ifo Com base nas previsões de negócios em junho, espera-se que cresça para 87,1% em relação aos 86,9% anteriores

– Novos dados residenciais serão divulgados mensalmente nos EUA para o mês de maio, que deve crescer 0,7% em relação a abril (-16,7%).