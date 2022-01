Corona vírus hoje. Green Pass, governo avaliando maior duração das terceiras doses

12:29

Taxa de mortalidade acima de 60 cai de 10 para 1% graças às vacinas

A taxa de mortalidade de pessoas com mais de 60 anos que contraíram Covid está em colapso, tudo graças às vacinas. O anúncio foi feito pela Senior Italia FederAnziani, cujo centro de estudos analisou os dados mais recentes do Istituto Superiore di Sanità. “Infelizmente, muitos idosos ainda estão morrendo de coronavírus (3.921 mortes acima de 60 anos no mês passado), mas felizmente há novos dados que nos confortam e enganam as pessoas que não usam aparelhos de fax”, comenta o presidente, Roberto Messina. Em 14 de dezembro, segundo o Boletim do ISS, o total de óbitos pela epidemia era de 134.463, dos quais 127.837 têm mais de 60 anos, o que equivale a 95,07% do total. O número total de óbitos subiu hoje para 138.645 óbitos, dos quais 131.758 são mais de 60, com 3.921 óbitos entre idosos no mês passado. O dado importante é que os cursos de vacinação melhoraram significativamente a situação: nos últimos 30 dias, a taxa de mortalidade (falecidos/infectados) para os idosos foi de 1,19%, em comparação com um valor desde o início da epidemia até meados de dezembro de 2021 de 9,56%. O declínio é definitivamente determinado pela expansão das vacinações. Hoje a taxa de vacinação com 3 doses acima de 60 é de 74,9% da população, com duas doses 87,8%, com apenas uma 5,5%.

9,5% da população dessa faixa etária ainda não foi vacinada (ou curada), distribuída da seguinte forma: 13,6% da população entre 60 e 69 anos, 9,4% entre 70 e 79 anos e 3,5% entre 80 e 89 anos