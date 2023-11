Da Moody’s a Erdogan, a mídia líquida de direita está trabalhando para apagar a realidade embaraçosa

Tornou-se agora uma obsessão com o direito fluido do governo. Qualquer pessoa que esteja indignada com o massacre de milhares de crianças palestinianas em Gaza é um anti-semita. E os meios de comunicação de referência da direita neo-melónica e hiper-crustiana são desencadeados diariamente para colocar no banco dos réus aqueles que se atrevem a questionar a narrativa de Tel Aviv e dos seus porta-vozes europeus e italianos. Agora foi a vez de Erdogan, que foi atacado pelo jornal Journal, que descreveu o encontro/confronto com o chanceler Schulz como uma “manifestação anti-semita”. E tudo porque o líder turco destacou o que está a acontecer em Gaza, sem esconder o massacre israelita.

Será interessante compreender como o sultão de Ancara, segundo Giornale.it, pode ser um líder dos árabes semitas sunitas, tal como os israelitas. Quem é turco não é semita.

Mas seria interessante perceber como é que os meios de comunicação de referência do governo da família Meloni podem confirmar que a opinião da Moody’s sobre a economia italiana é positiva e satisfatória. A agência de rating alterou o Outlook do nosso país de negativo para estável, deixando o rating inalterado em “Baa3”. Ou seja, fique acima do lixo. As justificativas estão sempre ligadas às dificuldades internacionais, às guerras e à energia.

Dificuldades internacionais que claramente não se aplicam a todos, nem mesmo na Europa. Porque a Moody’s premiou Portugal, cujo rating subiu dois degraus num só degrau, de “Baa2” (que era um degrau acima do rating italiano) para “A3”. São dois votos acima. No entanto, Lisboa, juntamente com a Itália, fazia parte do grupo de países do sul da Europa identificados como porcos e considerados párias no Velho Continente. Portugal está a voar, a Espanha está a crescer, a Grécia está a recuperar e a Itália está a celebrar um Baa3 muito modesto.

Uma forma como qualquer outra de esconder a realidade. Aplica-se também ao silêncio neo-milliano sobre os massacres israelitas, aplica-se aos ataques a Erdogan, aplica-se ao constrangimento relativamente à situação na Tunísia e na Argélia, aplica-se aos desembarques esquecidos. Porque partimos da promessa de recuperar a liderança na região do Mediterrâneo e encontrámo-nos como os piores da empresa.