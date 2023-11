Carros elétricos ‘baratos’ chegarão em breve: os principais modelos

Renault Recentemente, lançou o novo carro elétrico Twingo, que será oferecido ao preço de US$ 100 assim que chegar ao mercado. O preço inicial é inferior a 20.000 euros. A marca francesa não é a única no panorama europeu a trabalhar em modelos movidos a bateria a preços acessíveis. Por exemplo, a Citroën revelou recentemente o novo e-C3, cuja versão base custará 23.900 euros. Porém, já sabemos que a partir de 2025 o substituto chegará por menos de 20 mil euros. Geralmente, eles estrearão nos próximos anos Muitos modelos cujo custo inicial será inferior a 25 mil euros. Veículos que poderão dar um forte impulso ao crescimento do mercado de veículos eléctricos. Além disso, há muito que o mercado aguarda a chegada de novos carros movidos a bateria nesta faixa de preço, o que pode interessar a todos aqueles que pretendem adquirir um carro eléctrico mas hoje desistem devido aos seus elevados custos. Lembramos também que se a estrutura de incentivos não mudar, todos estes modelos poderão beneficiar do Ecobonus. Vamos ver, então, Alguns dos principais modelos elétricos em breve Nos próximos anos que Custará menos de 25 mil euros.

Citroën E-C3





O novo citadino elétrico foi apresentado em outubro e chegará às concessionárias no segundo trimestre de 2024. Possui um único motor elétrico de 83 quilowatts (113 cv) capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 11 segundos. A velocidade máxima é de 135 km/h. A unidade é alimentada por uma bateria de célula LFP (fosfato de ferro e lítio) de 44 kWh. A autonomia, segundo o ciclo WLTP, é de 320 km. A partir de 23.900 euros Mas em 2025 chegará uma versão que custará menos de 20 mil euros e terá uma autonomia de cerca de 200 quilómetros.

Cobra Rafale





Estreando em 2025, o Cupra Rafale é um carro elétrico compacto baseado no carro-conceito UrbanRebel. Tem pouco mais de 4 metros de comprimento e um alcance de cerca de 440 quilômetros. O preço inicial rondará os 25 mil euros. Rafale vai descansar Plataforma de entrada MEB para o Grupo Volkswagen Segundo a marca espanhola, pretende atrair clientes mais jovens. Será produzido na sede de Martorell.

Fiat Panda





Ele deveria O novo Panda elétrico chegará em 2024 O que será completamente diferente do modelo atual. Será baseado na mesma plataforma do Citroen e-C3 que será utilizada para criar um total de 7 modelos da linha Stellantis. Portanto, as características do novo Panda elétrico poderão ser muito semelhantes às do novo modelo da marca Citroën.

Renault 4





Para 2025, a Renault planeja lançar Renault 4. Em termos de estilo, é inspirado no histórico R4 e deverá ser baseado na plataforma CMF-B EV. Ainda não conhecemos quaisquer detalhes técnicos específicos sobre o carro, mas o seu preço poderá rondar os 25 mil euros. O design deve refletir parcialmente a aparência do conceito Renault 4Ever Trophy (que mostramos na foto).

Renault 5





No Salão Automóvel de Genebra de 2024 será apresentado o novo Renault 5, que o fabricante francês pretende colocar no mercado com um preço inicial de cerca de 25 mil euros. Será baseado na plataforma CMF-B EV, destinada a modelos elétricos do segmento B, e suportará as funções V2G (veículo para rede) e V2L (veículo para carga). Ainda não sabemos muitos detalhes técnicos, mas o carro deverá oferecer uma autonomia de até 400 quilômetros de acordo com o ciclo WLTP.

Renault Twingo





O próximo carro elétrico Renault Twingo Será muito diferente do modelo atual. Na verdade, apresentará uma aparência que lembra o modelo original. Deve chegar entre 2025 e 2026 e segundo o que a marca francesa disse será muito eficaz. Na verdade, eles foram anunciados O consumo equivale a 10 kWh por 100 km. Porém, ainda não sabemos nada sobre suas especificações técnicas. Curiosamente, o fabricante disse que se inspirou nos carros japoneses Kei para desenvolver seu novo carro. Custará menos de 20 mil euros. READ Regras para viajar para o exterior na União Europeia

Skoda pequeno





Skoda fixa o seu carro eléctrico ao preço de 25 mil euros com O nome é pequeno. Chegará em 2025. Este carro será baseado na plataforma MEB Entry e terá cerca de 4,1 metros de comprimento, mas poderá contar com uma capacidade de carga semelhante à do Skoda Scala. Mais detalhes virão no futuro. Embora não haja informações exatas, para a aparência do carro, a Skoda utilizará a nova linguagem de design “Modern Solid”.

Volkswagen ID.1





Do modelo elétrico abaixo de 20.000 euros que muitos já possuem É chamado ID.1 Há especulações há algum tempo. Provavelmente será sempre baseado na plataforma MEB Entry, mas não chegará ao mercado tão cedo. Oliver BloomO CEO do Grupo Volkswagen disse que a sua empresa ainda não tomou a decisão de produzir um carro eléctrico no valor de 20 mil euros. No entanto, Bloom está convencido de que a empresa Isto poderá ser alcançado na segunda metade da década.

Volkswagen ID.2