Blackwave Surf School, apresentando programa 2023/24 > LiguriaDay

Esta manhã foi apresentado o programa acadêmico do ano esportivo 2023/2024 da região da Ligúria Escola de Surf Blackwave.

A Liguria Surf School, fundada em 2011, ainda hoje é relevante Mais de 5 mil associados Ao longo dos anos, fascinou muitas crianças e adolescentes que optaram por experimentá-lo como um verdadeiro desporto que pode ser praticado durante todo o ano a nível competitivo.

Exatamente desta paixão nasceu em 2013”Equipe da Academia de Surf“, o Maior da escolaa Um programa que pretende ajudar os jovens surfistas a crescer aproximando-os do mundo das competições nacionais e internacionais.

o Sessão anualque envolve treinos semanais em terra firme e nas ondas com prancha de surf quando as condições do mar permitem Partida 18 de setembro Com duas semanas de testes gratuitos para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos.

O programa é acompanhado por treinadores profissionais, com anos de experiência nas ondas do mar, onde o nível dos atletas e as condições técnicas das ondas são mais exigentes e constantes do que as encontradas no nosso Mar Mediterrâneo.

Além disso, a partir deste ano a equipe “Avançado”.Ou seja, os melhores atletas que também pretendem competir em competições internacionais entre Espanha, Portugal, França e Marrocos, Será pilotado por Nicola Bresciani, ícone do surf italiano e técnico da seleção nacional, ex-piloto do Team Quicksilver e vencedor de vários títulos italianos.

A Conselheira Esportiva da Liguria, Simona Ferro, está satisfeita com os resultados da Blackwave Surf School

“Hoje temos mais uma prova de que todos os desportos são praticados na Ligúria.”Simona Ferro anunciou. “Temos condições naturais e climáticas com muito vento, o que possibilita a prática deste maravilhoso desporto, com possibilidade de praticá-lo mesmo em pleno inverno. A costa da Ligúria oferece muitas oportunidades e estilos para os surfistas, dependendo da forma do fundo do mar, se é rochoso ou arenoso e muitos outros fatores.

O Conselheiro Desportivo declarou o seu entusiasmo pelos resultados do primeiro Campeonato de Surf da Ligúria, que se realizou em 2022 também graças ao empenho e apoio da região da Ligúria, bem como da Associação Black Wave. O evento fez tanto sucesso que parece que a FISW irá propô-lo novamente como formato em todo o território nacional. O surf torna-se assim uma oferta adicional no território regional não só como proposta turística ou recreativa, mas também como oportunidade de criação de emprego e riqueza para a economia da Ligúria.

Um exemplo europeu poderia ser Portugal, que desde o início da década de 1990 tem assistido a um aumento significativo da presença de surfistas nas suas costas

Até há algumas décadas, este pequeno país europeu era um destino desconhecido dos surfistas, quase escondido pelos campeões para não atrair amadores e turismo em grande escala. Mas o segredo não permaneceu em segredo por muito tempo, tanto que hoje o surf se tornou uma das principais indústrias turísticas em Portugal, a ponto de se tornar Destino do terceiro mundo Para os fãs deste esporte depois do Havaí e da Indonésia.

de acordo com Associação Nacional de SurfistasO negócio do surf em Portugal já valia 400 milhões de euros em 2012, e o número certamente aumentou na última década. Antes da Covid-19, existiam 600 escolas de surf e 29 tours especializados para surfistas na Europa, 70% dos quais direcionados para Portugal.

Claro que o Oceano Atlântico e a amplitude da costa portuguesa oferecem ondas muito maiores e centenas de spots adequados para surfistas de todos os níveis, mas é neste modelo que a Ligúria também pode olhar, mesmo que em pequena escala, para construir uma novo centro de atração para turistas internacionais.

Nisto, o trabalho de escolas como a Blackwave é fundamental: primeiro, criar um círculo de fãs de surf locais que possam atrair outros surfistas, eventos desportivos nacionais e internacionais e patrocinadores. Passo a passo, este sistema desportivo – que estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – também se tornará um pólo de atração e gerador de riqueza na Ligúria.

Até o momento, são muitos os atletas inscritos na Blackwave que conquistaram excelentes resultados ao longo dos anos, vencendo campeonatos italianos e vestindo a camisa azul da seleção nacional.

Thomas Alfonso, Francesco Lazzarini, Mattia Calatri, para citar alguns. Os novos recrutas prometem bons, mas é preciso muito trabalho para competir com adversários criados no oceano, que têm frequência e seleção de ondas muito superiores aos italianos.

“A Blackwave é um verdadeiro gigante do surf não só na Ligúria, mas em todo o território nacional. Na verdade, estamos a falar da escola de surf com maior número de membros em Itália: até cinco mil atletas masculinos e femininos, incluindo muitos jovens pessoas que desde a infância conheceram esta disciplina desportiva tão querida na nossa região.Na verdade, o surf celebra a união entre o desporto e o Mar da Ligúria, o que o torna verdadeiramente atrativo para os seus milhares de praticantes de todo o país e desempenha um papel essencial papel na promoção do turismo na região.

