A videovigilância cai: ratos mastigam fibras ópticas

6 de novembro de 2021 – 20h04 –

O comando da polícia soou imediatamente o alarme e de repente as câmeras de videovigilância em Macerata se ergueram: os acostumados a filmes, histórias de espionagem e assaltos ousados ​​devem ter pensado que estavam às vésperas de alguma façanha criminosa, mas nada disso. Foram os ratos da Piazza della Liberta, e seus arredores imediatos, que entraram em vigor e Eliminaram o uso da seção de fibra ótica entre os prédios do Antichi Forni e a sala de cirurgia do Quartel da Polícia de Macerata.. Na verdade, o comando da polícia limitou-se a denunciar o problema, e o município teve que intervir com urgência, chamando uma empresa especializada que fiscalizou e verificou a origem do problema: a estrada foi danificada por roedura de rato, em vários pontos, bloqueando assim o fluxo de dados das câmeras de videovigilância para o quartel da polícia e transferindo os dados para o serviço de leitura de placas. As obras de reparação pontual foram liquidadas por uma conta de cerca de três mil euros.

