Portugal. Eleições gerais antecipadas em 30 de janeiro de 2022

por Alberto Galvi –

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou eleições gerais antecipadas para 30 de janeiro. Na semana passada, o Parlamento rejeitou o Projeto de Lei do Orçamento do Governo de Minoria Socialista 2022. O Parlamento é composto por 230 membros que permanecem no cargo por 4 anos e atualmente é composto pelo PS (Partido Socialista) 108 cadeiras, PPD-PSD (Partido Social Democrata) 79 cadeiras BE (Bloco de Esquerda) 19 cadeiras CDU (Coligação Democrática Unitária) 12 cadeiras, PAN (Pessoas-Animais-Natureza) 3 cadeiras CDS-PP (Centro Democrático-Social-Partido Popular) 5 cadeiras, IL (Inicziale) Liberale One, CH ( Chega) 1 assento e 2 assentos independentes.

As eleições antecipadas ocorrem após um período de relativa estabilidade política sob o governo do primeiro-ministro Antonio Costa, que está no poder há seis anos. Para reanimar a economia afetada pela pandemia, 45 bilhões de euros de ajuda devem ser distribuídos da União Europeia.

Com a votação de 27 de outubro do ano passado, que rejeitou o orçamento do próximo ano, a eleição chega em um momento delicado para o país.

Na situação atual, as eleições serão realizadas graças a uma campanha de vacinação popular em massa que tem ajudado muito Portugal a conter COVID-19, embora as autoridades de saúde tenham alertado para um ressurgimento do vírus no inverno no velho continente.

Com as novas eleições, a nova proposta de orçamento do estado pode não chegar ao Parlamento até abril. O orçamento do estado para 2022 prevê o crescimento do PIB para os próximos dois anos, mas com uma taxa de desemprego um tanto semelhante à de agora. Antes de convocar as eleições, o Presidente consultou os partidos e a seguir o seu Conselho de Estado, conforme exigido por lei.