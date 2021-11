Honda HR-V e: HEV 2022: Como vai a nova geração híbrida | Primeiro contato e vídeo

Honda HR-V 2021 É o recém-nascido com a marca Honda, e na cauda, ​​ao lado do nome do modelo, agora está a redação E: HEV, indicando como o SUV japonês está equipado com um novo Propulsione Full Hybrid. O novo Honda HR-V chegou até ele terceira geração É mais um passo para a eletrificação total do grupo europeu, tarefa que, segundo os dirigentes da Honda, deve ocorrer até 2022.

Dimensões e dimensões





Um bebê recém-nascido difere de sua irmã mais nova em tamanho e forma. Mede 433 cm de comprimento, 177 cm de largura e 156 cm de altura. Medidas que enfatizam novas formas de SUV cupê Com uma perda de linha de telhado de 20 mm, ganhando altura ao solo de mais de 10 mm.

Estética





A estética é o visual do SUV. O longo capô com nervuras é superdimensionado e move todo o compartimento de passageiros para trás em direção à parte traseira, enfatizando a estética esportiva. Mostrar grade de mínimo mínimo, com capô mais grosso dominando a nova grade do radiador com 10 faixas horizontais, podendo ser obtidas na mesma cor do corpo. no lado cintura alta Ele tem uma costela adicional que conecta o conjunto óptico anterior ao conjunto óptico posterior. Ainda conversa lateral, surpreendentemente assegurada pelos arcos das rodas musculosos e pára-lamas pretos que refletem a saia inferior. Por fim, há o inevitável spoiler que dá mais dinamismo às formas e ao lado B projetado e montado. luzes traseiras? Como os da frente, é LED e tem um formato estreito e alto. A diferença é que atrás deles convergem com uma barra para a marca da casa. O design é arrojado e fresco, mas muito mínimo na minha opinião.

Interiores e tecnologia





O padrão de repetição proposto fora não encontra a mesma correspondência dentrocompartimento do passageiro. Aqui existe uma área de estar que dá pouca atenção à decoração estética polida, mas dá especial atenção ao conforto e amplitude a bordo. O “teste de dedo” me lembra materiais de qualidade, mas não capas completamente macias, mesmo sobre o painel. A parte mais macia é encontrada apenas na plataforma central, onde a alavanca da transmissão automática continuamente variável está localizada. Atrás do volante você pode ver Painel de instrumentos de 7 polegadas, principalmente digital; Com um ecrã que pode ser personalizado do ponto de vista estético e informativo, que permite ao utilizador escolher entre diferentes menus. Agora usado para obter informações básicas de direção, agora para entender qual ADAS está ativando e agora para monitorar os “ciclos” do motor híbrido. Por outro lado, o contra-mão permanece fixo e analógico. Olhando mais de perto, os gráficos gerais do painel não podem ser definidos como muito “futurísticos”, mas são um pouco anônimos como um todo, enviando de volta todas as informações de que ele precisa para o motorista. READ Verificando contas, chega imposto de selo: veja como evitá-los

Antes de falar sobre infoentretenimento, as formas especiais das saídas de ar Em forma de L., em ambos os lados do painel de instrumentos, para permitir que o fluxo de ar não atinja diretamente os nossos clientes, mas sim suba em direção ao para-brisa e às janelas, para um resfriamento ou aquecimento mais eficaz. Ar condicionado de zona dupla e mantém os controles físicos. tela central em consolaSistema de infoentretenimento de 9 polegadas. O ecrã táctil responde muito bem, tal como nos tablets, enquanto dentro do programa temos todos os menus de que necessitamos durante a condução, como mapa de navegação, suporte para Bluetooth, rádio também DAB e outros sistemas multimédia. Existe também a possibilidade de usar Apple CarPlay (sem fio) e Android Auto (Somente cabo). Existem atualizações OTA (over the air) que permitem que você receba as versões mais recentes de aplicativos e funcionalidades, mesmo remotamente. Entre os gadgets que permitem que você aproveite ao máximo sua estadia no cockpit, há também um dock de carregamento de celular, uma entrada USB, vários bolsos vazios (pequenos) para guardar itens menores, além de um porta-bebidas em uma central bolso perto da caixa de velocidades.

quarto e bagagem





No banco de trás, há bastante espaço para a cabeça e as pernas dos nossos hóspedes. Também há espaço para um terceiro passageiro central, mas os assentos inferiores não permitem que ele fique muito confortável com a cabeça. É melhor não fazer longas travessias nele. atrás do “cadeiras mágicasA parte traseira, dividida em 60:40, o encosto pode ser rebaixado para maximizar o espaço de bagagem; em alternativa, o assento pode ser elevado para acomodar itens altos e volumosos. Ao dobrar os bancos, você consegue mais espaço dentro do porta-malas. É espaçoso, com espaços e formas muito úteis. Começamos com um A capacidade padrão é 400 litros E dentro da boca a ser guardada, encontramos alças convenientes para parar a carga com uma rede. Existem também duas escotilhas externas para armazenamento de pequenos itens, bem como uma cabine oculta sob o topo. READ Conselho de Segurança da ONU endossa reeleição de Guterres Reuters - Economia e Finanças

Motor híbrido





Rascunho E: HEV (Carro elétrico híbrido) indica que sob o corpo Honda HR-V 2021 Há um novo trem de força que consiste em um motor a gasolina Atkinson de 1,5 ciclo, junto com 2 unidades elétricas. O primeiro auxilia na térmica e o outro recarrega a bateria. Em geral, o sistema híbrido fornece 96 kW (131 CV) com 253 Nm de torque máximo. Demora 10,6 segundos para ir de 0 a 100 km / h. Temos um sistema híbrido que não é do tipo tradicional, mas podemos defini-lo EspertoE Na verdade, ele pode escolher automaticamente, com base nas condições da estrada e de direção, entre Três modos de condução Fornecedor: totalmente elétrico (motor elétrico), híbrido (motor híbrido) e a gasolina (acionamento motorizado). Em condições normais e com a bateria carregada, o veículo opera no modo totalmente elétrico, então o software desativa o modo EV, passando para o modo híbrido gasolina-elétrico, quando o motor requer mais torque. Finalmente, em velocidades constantes e altas, você está viajando principalmente com gasolina. Por exemplo, na rodovia. Além disso, o veículo também pode contar com Modos esportivos, eco e normal. O primeiro torna a resposta do acelerador mais rápida, o segundo visa melhorar o consumo de combustível interferindo no mapeamento do acelerador, enquanto o terceiro é uma mistura dos dois primeiros.

teste de estrada





com o novo Honda HR-V Tivemos permissão para dedicar um pouco de tempo para que pudéssemos fornecer algumas informações detalhadas sobre Sensações de direção. Os engenheiros da Honda, em particular, trabalharam em Configuração de comentário Para dar ao SUV um caráter esportivo, mas sem distorcer sua verdadeira função, uma direção silenciosa e confortável. Porém, também é possível se divertir ao volante, sem “atirar” o SUV coupé pelas curvas como se fosse um carro esporte puro-sangue. O trabalho na suspensão foi perfeito, com o novo Honda HR-V capaz disso Preenche bem o terreno irregular sem fazer você vibrar dentro do habitáculo. Que pena que há um arquivo Mudança não é perfeita. O CVT é ideal em velocidades mais baixas porque contribui para o conforto de direção, mas não é nada interessante quando se busca uma direção mais rápida.

A aceleração mínima é suficiente para permitir a entrada Muito barulho Do motor dentro do habitáculo, o efeito da scooter é garantido. Também através da caixa de câmbio é possível selecionar o modo B (o chamado modo de freio) que fornece níveis variáveis ​​de recuperação de energia durante a inclinação ou frenagem, níveis que também podem ser selecionados por prato privado Colocado atrás do volante. READ "Coagulação também com Pfizer." Os dados do relatório da vacina foram divulgados

consumo





Consumo? Em linha com o que foi declarado pela casa (5,5 l / 100 km) e por isso o resultado é muito bom: 6 litros de consumo por 100 km. Com uma direção mais cuidadosa, você pode fazer menos. É uma pena não ter tido mais tempo para ficar na empresa dele. Com o tempo permitido e tendo que trocar com um colega, temos Viaje menos de 100 km.

Assistência ao dirigir





O novo HR-V é equipado pela primeira vez com um pacote de segurança totalmente novo Sensor Honda. Entre as tecnologias mais recentes para segurança e direção assistida, aqui está a nova câmera frontal única de alta resolução, com desempenho significativamente melhor (especialmente à noite) do que a câmera / sensor de radar anterior definido para o sistema de frenagem de emergência, mas também para controle de cruzeiro adaptativo . Entre outros novos sistemas ADAS: função avançada de informação de ponto cego, monitoramento de tráfego cruzado (monitoramento do tráfego de aproximação durante manobras reversas) e função de controle de descida de colina que é ativada a apenas 3 km / h, útil de rampas de saída de garagem a estradas Montanha nevada .

Saída, preços e equipamentos





Novo Honda HR-V 2021 A previsão é de que seja lançado no mercado em um mês Fevereiro de 2022, em três versões diferentes: Elegance começa a partir de € 30.900 durante a configuração Progresso NS estilo avançado Eles exigem, respectivamente, 33.400 euros e 35.900 euros. Para o lançamento, a Honda anunciou que fez uma oferta especial. O novo SUV híbrido pode ser encomendado A partir de 26.400 EUR, com bônus Honda Hybrid de 4.500 € e incentivos estaduais em caso de sucateamento. A oferta inclui um pacote de privilégios que inclui uma garantia de 8 anos, HEV e 3 cupons grátis. Oferta válida apenas para os primeiros 500 clientes.

características técnicas

Híbrido: 1.5 DOHC i-VTEC gasolina + 2 unidades elétricas

Potência: 131 HP

Torque máximo: 253 Nm

Velocidade máxima: 170 km / h

Aceleração: 0 a 100 km / h em 10,6 segundos

sistema de tração dianteira

eCVT transmissão automática

Dimensões 4,34 x 1,79 x 1,582 m. distância entre eixos 2,61 m

5 lugares

Peso líquido 1380-1401 kg

Bagageira: de 400 a 1305 litros

Consumo (WLTP misto) 5,5 l / 100 km

Preço a partir de 30.900 euros

Vídeo