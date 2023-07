Borsa Italiana, Comentário da audiência de 19 de julho de 2023

Fechamento negativo do BPER Banca. Stellantis pontuou um pouco mais baixo. No entanto, o desempenho positivo do ERG e do NEXI

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus encerraram o dia diferenças parciais.

o FTSEMib Subia 0,02%, para 28.712 pontos, após oscilar entre mínima de 28.630 pontos e máxima de 28.896 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações Recuperou 0,05%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,37%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,03%). Na sessão de 19 de julho de 2023, o valor dos negócios subiu para 1,97 bilhão de euros, ante 1,64 bilhão na terça-feira.

o bitcoins Custava menos de $ 30.000 (pouco mais de € 26.500).

o Spread BTP-Bund Ele passou de 165 pontos, com Retorno BTP por dez anos que ultrapassou 4,05%.

EU’euro Caiu para US$ 1,12.

fechamento passivo de Papel Bancário (-0,88% para 2,935€). A DBRS Morningstar confirmou as classificações de força de capital da instituição, classificando-as todas na categoria de grau de investimento. Em particular, o rating de longo prazo do emissor e o rating de depósito de longo prazo foram classificados como “BBB” e “BBB (alto)”, respectivamente. A tendência em todos os ratings é “Estável”.

Ação da NEXI subiu 2,56% para 7,684 euros. A empresa forneceu estimativas de analistas para as contas do segundo trimestre de 2023, atualizadas até 17 de julho de 2023. Segundo informações dos bancos de investimento, o NEXI deveria ter fechado o segundo trimestre do ano com receita de € 832 milhões, um aumento de 7% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Margem operacional bruta estimada em € 429 milhões (+8%) com margem na faixa de 51,6%.

estrelas Registou um decréscimo de pelo menos 0,08%, para 16,59 euros. A ACEA (European Automobile Manufacturers Association) anunciou que 1,05 milhão de veículos foram registrados na União Europeia em junho de 2023, um aumento de 17,8% em comparação com 887.071 no mesmo período de 2022. Por outro lado, as vendas da Stellantis diminuíram em junho de 2023: Grupo Os veículos no mês passado diminuíram 1,3% nos emplacamentos com 188.926 veículos vendidos. Como resultado, a participação de mercado da Stellantis na Europa foi de 18,1%.

Erg Aumentou 1,68%, para 27,8 euros. A empresa anunciou que concluiu a renovação do seu programa de emissão de obrigações não convertíveis de médio/longo prazo (European Medium Term Bond Programme, EMTN) no montante total máximo de 3 mil milhões de euros (dos quais 1,6 mil milhões já foram emitidos) . ).

dentro Desceu 1,54% para 11.795 euros. A empresa divulgou estimativas de analistas sobre as perspectivas para as demonstrações financeiras de 2023 atualizadas até 18 de julho de 2023. Com base nos índices de 17 bancos de investimento que acompanham as ações, a Inwit deve fechar 2023 com receita de € 969 milhões, em comparação com € 853 obtidos em 2022. Espera-se que a margem operacional bruta seja de 885 milhões de euros, acima dos 779 milhões do ano anterior.