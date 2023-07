Inflação na Europa, uma lista de “bons” e “ruins”

em junho de 2023inflação na Europa Ou melhor na zona do euro, deveria estar em 5,5%para baixo de 6,1% do mês anterior. Mas é claro que a inflação média registrada em países que usam o euro como moeda oficial. Mas quais países são “culpados” de a inflação ser a.C.E. Ele ainda acha muito alto, por isso não só elevou os juros para 4% em alguns meses, como até anunciou que outros aumentos Haverá no futuro a partir de julho?

O gráfico acima mostra a evolução da inflação em todos os países europeus, incluindo, portanto, aqueles que não utilizam o euro. No gráfico abaixo, é de inflação que estamos falando, ou seja, inflação países da zona euro.

Com esses dois gráficos, podemos entender quais estados têm índice de preço mais alto E aqueles que o têm abaixo da média. Porque isso? para saber quais Aumentar a taxa média de inflação na Europa. Com uma ressalva: o índice médio de custo de vida na Europa é ponderado com base no PIB de cada país. Isso significa que fica claro que a inflação registrada em um país grande “pesa” mais na média geral do que a inflação registrada em um país menor.

E são os países “culpados” da inflação na Europa

país da zona euro comInflação alta É a Eslováquia: basta clicar no nome do país, no gráfico acima, para ver que em junho de 2023 seu índice de preços era de 11,3%, mais que o dobro da média estimada pelo Eurostat. Na verdade, trata-se de estimativas, dado que muitos países da zona euro ainda não reportaram o valor final parainflação em junho. Mas a Eslováquia está em “boa” companhia: o segundo país cominflação acelerada É a Estônia que voltou a atingir 9% em junho.

Como pode ser visto, seu índice de preços vem caindo rapidamente desde o início do ano, basta pensar que em janeiro deste ano a Eslováquia viajava com uma inflação de 15,1% e Estônia al 18,6%. Números realmente impressionantes. O terceiro país que “atrai” a inflação média na Europa é a Croácia com8,3% que em janeiro era de 12,5%. Mas isso é uma tendênciainflação letã O que é impressionante: em janeiro estava mesmo em 21,4% Em comparação com a média europeia, em janeiro de 2023, o adulto8,6%Enquanto em junho conseguiu conter o crescimento dos preços no varejo8,1%.

Inflação na Europa impulsionada pelos países do Oriente

A maioria dos países relatou estimar a inflação Em junho, acima da média europeia, eles são da Europa Oriental, mas também há muitos países da Europa Ocidental que mostram uma tendência instável. Surpreendentemente, por exemplo, a “económica” Holanda está acima da média europeia com uma taxa de inflação de 6,4% Em junho, aliás, está crescendo: em abril houve um patamar 5,8% e cresceu em 6,8% em maio e depois diminuir, ligeiramente, para 6,4% em junho.

Mas este não é o problema. O problema é a Alemanha: em junho, os preços disparam 6,8%, que é 1,3% a mais que a dos países da zona do euro. É um problema não só porque a Alemanha éA economia líder na Europa (é também o “maior” e por isso o seu valor “pesa” mais na média geral), mas sobretudo porque a inflação está a crescer: em Maio esteve nos 6,3%definitivamente em declínio desde então 7,6% A partir de abril, mas ainda nivelado inaceitável para Berlim. De fato, não é segredo que é a própria Berlim que está pressionando a presidente do BCE, Christine Lagarde, para novos aumentos das taxas de juros, que são praticamente a única arma de que o BCE dispõe para desacelerar corrida de preços. Mas a Alemanha não é a única que sofre com esse enorme problema. Ele tem outro:desempenho da economia. A Alemanha registou uma tendência PIB está diminuindo em 0,3% nos primeiros 3 meses do ano. Significa: estagnação. E para a economia mais forte do continente, à qual estão ligadas milhares de empresas italianas, as notícias já são preocupantes.

Inflação na Europa, problema da Alemanha

Mas mesmo a Áustria ainda tem um longo caminho a percorrer para se aproximar da média: seu índice de preços de junho não 7,8%, 2,3 pontos percentuais acima da média da zona do euro. Malta também caiu em uma armadilha inflacionária com preços em junho de 2023 6,1%. Mas a situação em Malta é bastante calma: não teve nenhuma flutuação particular desde o início do ano até hoje: em janeiro, o crescimento dos preços foi, de fato, de 6,8% Diminuiu gradualmente em cerca de 0,1 ponto percentual por mês.

Itália está acima da média europeia

Infelizmente, a Itália também está na lista de países para balançarinflação na Europa. De acordo com estimativas preliminares do Istat, o índice de preços em junho de 2023 está em 6,4%. Mais uma vez, está fora do ar desde que começou 10,7% Em janeiro, mas isso não é suficiente. Os preços são tão altos que desde o início do ano o governo Meloni introduziu uma série de subsídios para trabalhadores de baixa renda Pode mitigar o impacto dos aumentos de preços nas famílias.

Mas no caso da Itália, o problema é que custo de vida Ainda difícil de domar: entre março e abril (e são dados finais, não estimativas), houve um aumento repentino de preços que passaram de8,1% em8,6% Então diminui em maio8% Em maio, especificamente, em 6,4% em junho.

Quem tem uma taxa de inflação na Europa abaixo da média

Agora vamos ver quais são os “bons”, ou seja, os países da zona do euro têm um trecho tendência de preço inferior à média da zona euro. Nesta categoria, Luxemburgo foi o primeiro a registrar inflação apenas em junho1%1 ponto percentual abaixo da meta que o BCE se fixou, ou seja, trazer o índice de preços até ela 2%. Aqui: Luxemburgo está abaixo da média e abaixo da meta. E por muito. Mas sua economia é tão pequena que 1% “pesa” bastante na média geral.

O segundo da “turma” é o espanhol1,6%, também abaixo da meta do BCE. A Bélgica, em particular, mostra um declínio muito rápido no índice: tem sido 7,6% No início do ano, ainda está abaixo da média da zona do euro na época, que foi8,6%.

Surpreenda a Grécia (e Chipre)

Grécia e Chipre estão ambos em 2,7%, aproximadamente meia inflação quem mora ali Finlândia quem fica em junho 4,1%. Entre os países “bons” estão Portugal, 4,7; Irlanda 4,8% e, sobretudo, França: 5,3%. Paris certamente está acima da meta do BCE, mas está 0,2 pontos percentuais abaixo da média dos países da zona do euro e é o único país entre os três países mais industrializados da Europa a exibir conteúdo tendência de preço.

Os dados referem-se a: janeiro – junho de 2023

Fonte: Eurostat